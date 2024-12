Atto intimidatorio al vice sindaco di Favignana: solidarietà dei deputati Safina e Pellegrino

30/12/2024 22:10:00

“Mai, in politica, i fatti personali devono avere il sopravvento. La politica è e deve rimanere l’arte della mediazione, del confronto civile e costruttivo. Bisogna lavorare insieme, anche nei momenti di maggiore tensione, per il bene della collettività e per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Gesti come quello accaduto a Favignana, con il vile atto intimidatorio ai danni del vicesindaco Ignazio Galuppo, rappresentano una ferita non solo per chi li subisce, ma per l’intero tessuto democratico della nostra regione”.

Così Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, commenta l’episodio che ha colpito il vicesindaco di Favignana, vittima del taglio di tre pneumatici della sua auto, parcheggiata nei pressi del Municipio.

“Condanno fermamente questo gesto – prosegue Safina – che non ha giustificazioni e che rappresenta un attacco diretto a un rappresentante delle istituzioni, simbolo di servizio e dedizione alla comunità. In un contesto democratico, nessuna forma di intimidazione o violenza può essere tollerata. Esprimo la mia piena solidarietà al vicesindaco Galuppo, con la certezza che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto, individuando e perseguendo i responsabili”.

“Questo episodio – conclude Safina – deve essere per tutti noi un monito a rafforzare il dialogo e il rispetto reciproco, valori fondamentali per il buon funzionamento della politica e della società. Invito tutti a non abbassare la guardia contro questi atti di violenza che cercano di destabilizzare il lavoro onesto e trasparente di chi è impegnato a servizio della collettività”.

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana - "A nome di Forza Italia e mio personale, desidero esprimere la massima solidarietà al vice sindaco di Favignana Ignazio Galuppo, vittima di un grave e vile atto intimidatorio.

Mentre confido nell'operato delle forze dell'ordine perché siano presto identificati gli autori di questo gesto, sono assolutamente certo che nessuno violenza di alcun genere né alcuna intimidazione potranno condizionare l'operato dell'amministrazione comunale che risponde esclusivamente ai principi del bene comune e del dialogo con tutte le forze politiche."