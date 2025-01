"Sicily Divide": in bici tra Trapani e Catania, è tra le mete turistiche del 2025 del New York Times

09/01/2025 14:00:00

La Sicilia si afferma come meta di turismo alternativo a livello internazionale grazie al "Sicily Divide", un percorso di 460 chilometri da Trapani a Catania che ha conquistato un posto tra le 52 destinazioni raccomandate dal New York Times per il 2025. Ogni anno, il prestigioso quotidiano seleziona un elenco di località uniche, offrendo ai suoi lettori esperienze di viaggio indimenticabili e non convenzionali, e quest’anno la Sicilia figura tra le destinazioni italiane scelte.

Un viaggio nel cuore della Sicilia

Il "Sicily Divide" invita i viaggiatori a esplorare l’entroterra siciliano attraverso strade secondarie, sentieri sterrati e percorsi panoramici. Si tratta di un’esperienza immersiva che combina paesaggi collinari mozzafiato, borghi storici, siti archeologici e un’enogastronomia ricca di tradizione. Giovanni Guarnieri, ideatore del percorso, ha dichiarato al New York Times: “L’itinerario passa attraverso luoghi incredibili e vigneti, ma la vera attrazione della Sicilia sono i suoi abitanti”.

Le altre destinazioni italiane nella lista

Oltre alla Sicilia, altre due mete italiane sono state incluse tra le proposte del New York Times: Milano, con una rinnovata vitalità in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, offre nuove mostre, esperienze culinarie e la riapertura di edifici storici come Palazzo Citterio. In più, la Settimana del Design 2025 sarà aperta anche al pubblico. Il Cammino Retico, un itinerario di 170 chilometri tra Trentino-Alto Adige e Veneto, che può essere percorso a piedi o in bicicletta, attraversando aree remote e offrendo un’esperienza unica con il "passaporto del pellegrino".

Una selezione globale di mete uniche

La lista del New York Times, che propone una destinazione per ogni settimana dell’anno, include località di grande fascino legate a anniversari o novità significative. Tra le mete segnalate figurano: Jane Austen’s England, per celebrare i 250 anni dalla nascita della scrittrice. Amsterdam, che festeggia i suoi 750 anni.

Nuove mete accessibili, come la Valle Nangma in Pakistan e la Groenlandia, grazie al nuovo aeroporto di Nuuk. New York, che torna protagonista con la riapertura della Frick Collection, il restauro delle collezioni oceaniche e africane del Met e nuove strutture come lo Studio Museum a Harlem. Koh Samui, in Thailandia, grazie alla popolarità della serie TV White Lotus.

Sicilia tra cultura, natura e accoglienza

La presenza del "Sicily Divide" tra le destinazioni top del 2025 è un riconoscimento importante per la Sicilia, che si conferma capace di offrire esperienze autentiche e sostenibili. Un invito a scoprire l’isola non solo per le sue coste e il mare, ma anche per la sua straordinaria anima rurale, fatta di paesaggi, storia e persone che rendono unico ogni viaggio.