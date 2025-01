Marsala, Elia Martinico: "L'amministrazione Grillo è un disastro. La città è tornata indietro di decenni"

12/01/2025 06:00:00

Elia Martinico, consigliera comunale a Marsala. Dopo 4 anni possiamo tracciare un bilancio di questa Amministrazione?

Non lo dico io ma i cittadini: è un disastro. Il sindaco Grillo è riuscito nella impossibile operazione di far tornare Marsala indietro di decenni. E’ sotto gli occhi di tutti.

Eppure lei lo ha sostenuto, pentita?

Io come altri colleghi, abbiamo creduto in una rivoluzione da fare insieme, abbiamo sposato il programma elettorale che il sindaco, allora candidato, ci ha sottoposto. C’erano tutte le condizioni per fare bene e invece è stato fatto malissimo.

Non può recuperare la sua fiducia?

Non si tratta di recuperare il rapporto personale, io non ho nulla contro Massimo Grillo, il mio giudizio è solo amministrativo e politico. La città è senza una condizione di vivibilità, non c’è un solo aspetto che eccelle, che funziona bene, che è meritevole. Lo dicono i cittadini, che io ascolto ogni giorno, perché a differenza di questa giunta di amici io sono per strada, che ascolto e ricevo istanze. Le periferie sono state abbandonate, cumuli di spazzatura, non ci sono state azioni mirate a recuperare le borgate e a coinvolgerle davvero nello sviluppo sociale. Le contrade non hanno solo bisogno di feste o sagre, è venuta meno la continuità. Vogliamo parlare di altri disastri?

Parliamone, ci dica…

Sono trascorsi 4 anni e adesso sentiamo dire che il 2025 sarà l’anno della svolta, perchè il sindaco è pronto per avviare la campagna elettorale. Sarà impossibile recuperare quanto non fatto. La pista ciclabile ha sventrato il lungomare ed è stata “calata” senza ascoltare i cittadini. Molto meglio tornare i soldi indietro all’Unione Europea che rovinare un lungomare, non è così che Marsala diventa città europea. Non c’è un piano parcheggi, non c’è un piano di decoro, non c’è un piano di sostenibilità ambientale, di sviluppo delle periferie. In buona ed unica sostanza il fallimento del programma del sindaco è il risultato di una gestione inefficace, di promesse non mantenute e di politiche che non sono riuscite a rispondere alle vere esigenze della città. Le speranze di cambiamento sono state sostituite dalla frustrazione di un’amministrazione che non ha saputo affrontare le sfide con competenza, trasparenza e senso di responsabilità. E poi c’è la questione della Tari, una tassa per i cittadini troppo cara a fronte di un servizio non proprio efficiente. Si tratta di 15 milioni e mezzo di euro di Tari che ovviamente pagheranno le famiglie e le utenze non domestiche. Spostiamo l’asse sulla disabilità? Non c’è un solo progetto che ha coinvolto le associazioni, che le ha rese protagoniste. Marsala non è una città per persone con disabilità, non è una città a misura di bambino o di anziano. Non ci sono luoghi di aggregazione o di svago.

Il sindaco è un uomo solo al comando?

Certo. Si vede. Gli assessori che sono in giunta sono amici, a breve si avrà un’altra rivoluzione e il sindaco resterà senza partiti.

Così sarà difficile ricompattare il centrodestra?

Lo ha spaccato, in politica mai dire mai ma è vero che non ci sono le condizioni per un mandato bis. Forza Italia non ci sarà.

Il consiglio comunale è una polveriera o ci sono idee chiare?

Il sindaco non ha la maggioranza, ne ha persi altri due poco prima delle vacanze di Natale. Adesso sarà davvero difficile per l’amministrazione andare avanti così. Noi attendiamo sempre le interrogazioni, l’Aula non è solo luogo dove il sindaco arriva e fa il suo bel discorso. Abbiamo bisogno di risposte serie e concrete.

L’arrivo dei Bersaglieri sarà una bella vetrina?

E’ una manifestazione di importanza nazionale ma la città non è pronta. Le strade sono da terzo mondo, mancano pochi mesi e non potranno mai mettere in piedi una macchina perfetta. Non sarà la vetrina per la città, è la vetrina di Massimo Grillo e dei suoi amici.