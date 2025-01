Allerta meteo anche in provincia di Trapani. Dai trasporti alla Protezione Civile, le cose da sapere

16/01/2025 19:19:00

Allerta meteo anche in provincia di Trapani per domani, 16 Gennaio. Il livello di allerta, secondo la Protezione Civile, è di livello arancione. Sulla base delle previsioni potrebbe piovere, e molto, ma con meno intensità nella fascia costiera e settentrionale, mentre la burrasca si abbatterà sulla Sicilia orientale.

I Comuni della provincia di Trapani stanno allertando i cittadini. Ecco cosa dice il bollettino ufficiale:

“PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. VENTI DAI QUADRANTI ORIENTALI DA FORTI A BURRASCA, CON RINFORZI FINO A BURRASCA FORTE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE”.

In fase di attivazione, precauzionalmente, il Coc (centro operativo comunale di Protezione Civile) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Mazara del Vallo, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione all’ eventuale peggioramento delle condizioni meteo. Il Comune si avvale del supporto delle Associazioni di volontariato.

Nessun allarmismo, ma si raccomanda prudenza alla popolazione nel caso di un peggioramento meteo.

Qui le cose da sapere: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato/

TRASPORTI. «Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità domani per l'allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario». Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell'Isola comunicate da Rfi a causa dell'allerta rossa e arancione.Fra le chiusure programmate ci sono linee: Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Sono previste riduzioni di offerta nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, mentre saranno soppressi i primi treni del mattino in quella Piraineto-Marsala.