 M5S all’Ars contro il governo Schifani: "La SuperZes è solo uno specchietto per le allodole"

17/01/2025 02:00:00

I deputati del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefania Campo e Luigi Sunseri, attaccano duramente la nuova proposta di legge presentata dal governo regionale in commissione Attività produttive, definendola “confusionaria e approssimativa, in perfetto Schifani-style”. La norma, che punta a introdurre una "SuperZes" con semplificazioni burocratiche per le imprese, è considerata dai parlamentari pentastellati un tentativo di mascherare “l’ingerenza romana” sulle Zone Economiche Speciali del Sud.

"Un’umiliazione per la Sicilia"

Secondo Campo, vicepresidente della commissione, la proposta del governo Schifani non fa che aggravare una situazione già compromessa dallo “scippo” del governo nazionale, che lo scorso anno ha centralizzato la gestione delle Zes meridionali, eliminando l’autonomia delle regioni coinvolte, comprese le due siciliane. “Si tratta di una norma specchietto delle allodole – accusa Campo – che millanta una burocrazia semplificata per le imprese, ma che in realtà cela l’incapacità del governo regionale di difendere la Sicilia. Mentre altre regioni, come la Puglia, si sono ribellate, Schifani subisce passivamente i peggioramenti imposti da Roma, avallandoli addirittura”.

"Norma raffazzonata e confusionaria"

Anche Sunseri, membro della stessa commissione, boccia senza appello la proposta: “Definirla raffazzonata è un eufemismo. Al primo impatto, questa legge appare totalmente confusa. Ne discuteremo meglio nella prossima seduta, ma le premesse non lasciano spazio a giudizi positivi”.

I due deputati M5S denunciano, in sostanza, una strategia del governo regionale che, invece di alzare la voce contro le decisioni penalizzanti provenienti da Roma, cerca di mascherare l’impasse con provvedimenti poco incisivi e mal strutturati. Un atteggiamento che, secondo Campo e Sunseri, mette ancora una volta la Sicilia in una posizione di debolezza rispetto alle altre regioni del Sud.