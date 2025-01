Campobello di Mazara, "Campobello Nuova" lancia l’allarme per  i danni da eventi calamitosi

19/01/2025 18:35:00

Il movimento civico "Campobello Nuova" torna a farsi sentire con un accorato appello per affrontare le conseguenze dei frequenti eventi calamitosi che colpiscono Campobello di Mazara. Attraverso un documento dettagliato, il segretario del movimento, il dott. Mauro Stallone, sottolinea la necessità di interventi preventivi mirati per evitare che piogge eccezionali continuino a provocare danni a case, mezzi di trasporto e infrastrutture.

Critiche all'amministrazione e proposte concrete

Nel documento, "Campobello Nuova" denuncia l'inerzia dell'amministrazione comunale, accusata di non aver intrapreso alcuna azione concreta nonostante le precedenti segnalazioni. “Anche la semplice pulizia dei tombini sembra un evento eccezionale”, si legge nel testo, che richiama le immagini degli allagamenti avvenuti tra il 2021 e il 2023.

Il movimento ribadisce che divulgare allerte meteo serve a poco se mancano strategie di prevenzione, come la manutenzione regolare dei tombini e degli impianti di drenaggio. Le zone più colpite, già note da tempo, sono Via Mare, Via delle Rose e Viale Risorgimento, che ospitano oltre 1.500 abitanti.

Le soluzioni proposte

Tra gli interventi richiesti con urgenza:

Pulizia regolare dei tombini e l’efficientamento degli impianti esistenti con tecnologie moderne per il deflusso delle acque.

e l’efficientamento degli impianti esistenti con tecnologie moderne per il deflusso delle acque. Creazione di un varco negli spazi comunali adiacenti a Via Mare per evitare che le acque piovane dalle traverse di Via Roma entrino nelle abitazioni.

Ripristino delle pompe idrovore nelle zone di Via Risorgimento e Via delle Rose per garantire un deflusso rapido dell’acqua piovana attraverso la rete fognaria.

Il movimento ha inoltre annunciato la ripresentazione di un piano di emergenza già elaborato in passato, che sarà sottoposto nuovamente all’attenzione dell’amministrazione.

Un impegno concreto per la comunità

"Campobello Nuova" ribadisce il proprio impegno verso i cittadini e critica l'assenza di risposte concrete da parte di chi governa. "Fare riunioni e incontri è facile, ma proporre soluzioni richiede competenza, esperienza e qualità. Ecco il nostro valore aggiunto", conclude il dott. Stallone, orgoglioso del nuovo direttivo comunale del movimento, pronto a lavorare per la crescita della comunità.