Erice, interrogazione sulla mancanza di illuminazione pubblica lungo la strada provinciale

20/01/2025 00:10:00

Il consigliere comunale Vincenzo Maltese, del movimento Fronte Comune e aderente al gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta, rivolta al Sindaco, all’Assessore competente, al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario del Comune di Erice. L’interrogazione, depositata il 17 gennaio 2025, evidenzia gravi criticità legate all’assenza di pubblica illuminazione lungo la strada provinciale che collega Fontanarossa a Erice Centro storico, fino al bivio di Valderice.

Il consigliere Maltese sottolinea che: Tutti gli impianti di illuminazione pubblica lungo il tratto indicato sono spenti da giorni, incluse le nuove luci a LED installate fino alla prima curva dopo il bivio; I faretti lungo il rettilineo che porta a Porta Trapani e su viale delle Pinete risultano inefficaci poiché coperti da rami e foglie, rendendo l’illuminazione insufficiente; Le condizioni meteorologiche invernali, caratterizzate da frequenti banchi di nebbia, aggravano ulteriormente la pericolosità del tratto, compromettendo la visibilità degli utenti della strada; L’assenza di punti catarifrangenti sull’asfalto aumenta i rischi per i residenti e i turisti che percorrono la strada.

Il consigliere chiede se l’Amministrazione comunale intenda attivarsi per ripristinare la pubblica illuminazione, includendo il viale delle Pinete.

Nel caso in cui la competenza per la manutenzione dell’illuminazione spetti alla ex Provincia, se il Comune di Erice abbia intenzione di sollecitare l’intervento del suddetto ente, al fine di garantire almeno i requisiti minimi di sicurezza stradale.

Maltese evidenzia che l’attuale situazione rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini, sia per i residenti che per i visitatori, e richiede un intervento urgente. "L’Amministrazione comunale – afferma Maltese – ha il dovere di tutelare la collettività amministrata e garantire standard minimi di sicurezza stradale, specialmente in un tratto così frequentato e pericoloso".