Marsala: sabato 25 gennaio incontro con l'europarlamentare verde Benedetta Scuderi

"Marsala Europea: Sognare, Progettare, Cambiare per un Futuro Verde" è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà sabato 25 gennaio alle ore 18:00, presso il centro sociale Sappusi di Marsala, in via Omero 1. L’evento, organizzato dal Circolo Europa Verde di Marsala, vedrà la partecipazione dell’europarlamentare Benedetta Scuderi, membro del gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo.

L’incontro sarà un’occasione per il confronto tra istituzioni europee, cittadini e associazioni locali sul tema della transizione ecologica e delle opportunità che questa offre per il territorio siciliano. Benedetta Scuderi, nota per il suo impegno in favore della sostenibilità ambientale e della giustizia climatica, illustrerà il lavoro svolto in Europa, con particolare attenzione a: Tutela della biodiversità, un tema centrale per il MediterraneoEnergie rinnovabili, essenziali per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; Agricoltura sostenibile, strategica per trasformare il settore agricolo in chiave ecologica.

L'europarlamentare racconterà le sfide affrontate nelle commissioni parlamentari e le politiche europee che possono sostenere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

L’evento si concentrerà su temi di grande rilevanza per il territorio, come: Lotta al cambiamento climatico, con strategie mirate a ridurre l’impatto ambientale.

Economia circolare, per trasformare i rifiuti in risorse e creare nuove opportunità economiche. Finanziamenti europei, fondamentali per realizzare progetti green e supportare le comunità locali nel loro percorso verso la sostenibilità.



L’incontro è aperto a tutti i cittadini e alle associazioni locali, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e avviare un percorso condiviso verso una Marsala più sostenibile e attenta alle sfide ambientali del nostro tempo.

"Il futuro sostenibile della Sicilia si costruisce con il dialogo e la partecipazione attiva di tutti," sottolineano gli organizzatori. Marsala è pronta a diventare protagonista del cambiamento ecologico, partendo proprio dal confronto diretto tra territorio e istituzioni europee.