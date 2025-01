Marsala: sicurezza, innovazione e risorse umane al centro della relazione del comandante Menfi

21/01/2025 06:00:00

Domenica 19 gennaio, Festa della Madonna della Cava e Festa del Corpo della Polizia Municipale, il Comandante Vincenzo Menfi ha illustrato il bilancio delle attività svolte nel 2024, un anno di trasformazioni e impegno per il Corpo nonostante le difficoltà di un organico sottodimensionato. L'evento, svoltosi alla presenza delle autorità cittadine e delle forze dell’ordine, ha rappresentato un’occasione celebrativa ma anche un momento di riflessione sulle sfide della sicurezza pubblica, tema centrale del dibattito pubblico e della politica cittadina, dopo l'ultimo episodio che ha visto, un giovane di 19 anni, aggredito con un machete di fronte ad un pub del centro storico.

Un corpo in evoluzione: dai tradizionali compiti alla sicurezza urbana

Nella sua relazione, Menfi ha sottolineato il ruolo sempre più complesso e strategico della Polizia Municipale, che va ben oltre la regolazione del traffico e il controllo amministrativo. Il 2024 ha visto il Corpo impegnato in attività di polizia giudiziaria, edilizia, ambientale e nella gestione di emergenze legate alla sicurezza urbana. "La sicurezza non è solo repressione," ha dichiarato Menfi, "ma prevenzione e collaborazione con i cittadini e le istituzioni." Fra le innovazioni più rilevanti, l’acquisizione di strumenti tecnologici avanzati come autovelox autorizzati, telecamere di videosorveglianza e varchi elettronici ZTL, che hanno migliorato il controllo del territorio e ridotto l’incidentalità stradale.

Sicurezza urbana e tecnologia: investimenti strategici

Un punto cruciale del bilancio 2024 è rappresentato dagli investimenti in tecnologia e infrastrutture. Attualmente, Marsala dispone di 120 telecamere di sorveglianza attive, con l’obiettivo di raggiungere quota 220 entro la fine del 2025. Parallelamente, i varchi elettronici nella ZTL hanno già dimostrato la loro efficacia, accertando quasi 2.000 violazioni in un solo mese. In ambito stradale, l’introduzione di attraversamenti pedonali rialzati e l’uso di dispositivi autovelox in aree critiche come via Mazara hanno contribuito a migliorare la sicurezza e a modificare i comportamenti degli automobilisti. "Questi interventi rappresentano un deterrente concreto e un passo avanti verso una città più vivibile," ha affermato il Comandante.

Collaborazione con la magistratura e supporto alle indagini

Un aspetto fondamentale dell’attività della Polizia Municipale è stato il supporto fornito alla Magistratura e alle altre forze dell’ordine. Nel 2024, oltre 100 estrapolazioni di video e immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza hanno consentito l’identificazione di autori di reati, come aggressioni e furti. Questo lavoro di sinergia ha rafforzato la fiducia nella rete di sicurezza cittadina, dimostrando l’importanza di una tecnologia al servizio della giustizia.

In un anno emesse 423 ordinanze

Il Comandante Menfi ha posto l’accento sulle 423 ordinanze dirigenziali di viabilità emesse nel 2024, fondamentali per garantire una gestione fluida del traffico e per affrontare esigenze temporanee e permanenti, come i lavori pubblici e la riqualificazione di aree urbane. Un esempio emblematico è rappresentato dall’urbanizzazione di Piazza Mameli, che ha richiesto una revisione della viabilità per migliorare la circolazione.

Risorse umane e ambiente: i Vigili Stagionali come valore aggiunto

L’assunzione di 11 vigili stagionali qualificati ha rafforzato la presenza del Corpo nelle aree critiche, in particolare durante le ore serali e la stagione estiva. Questo personale ha giocato un ruolo chiave nel contrasto agli illeciti ambientali, con il sequestro di tre aree e la denuncia di attività irregolari. Inoltre, hanno contribuito alla prevenzione di roghi estivi, sensibilizzando operatori e cittadini.

Il futuro della sicurezza a Marsala

Guardando al 2025, Menfi ha delineato le sfide future, sottolineando la necessità di un maggiore coordinamento istituzionale e di ulteriori investimenti in tecnologia e formazione. Ha ribadito che la sicurezza urbana è una responsabilità condivisa tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine. "Non basta una presenza capillare delle forze di polizia," ha concluso Menfi, "serve una comunità coesa, consapevole e partecipe. La sicurezza è un bene comune che va tutelato insieme, con professionalità, tecnologia e un forte senso civico."

Sintesi del bilancio delle attività svolte durante il 2024 dalla Polizia Municipale

Attività sanzionatorie e repressive

Polizia Stradale: Elevate 22.400 sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Rimossi 137 ciclomotori senza targa e 68 veicoli abbandonati.

Polizia Giudiziaria e Ambientale: Avviati 520 fascicoli, 70 notizie di reato inoltrate e 86 deleghe di indagine concluse. Effettuati 4 sequestri per discariche abusive e una chiusura di azienda per violazioni ambientali.

Infortunistica stradale: Rilevati 228 incidenti (3 mortali e 146 con feriti). Gestiti 17 rapporti all’Autorità Giudiziaria e 146 pratiche per studi legali.

Polizia Ambientale: Accertate 74 violazioni ambientali, di cui 39 di rilevanza penale. Emanati 130 decreti ingiuntivi per mancato pagamento di verbali.

Polizia Amministrativa e Commerciale: Erogate 88 sanzioni per violazioni in commercio e somministrazione. Effettuate chiusure e sequestri di attività abusive, tra cui un panificio e un’azienda agricola.

Attività preventive e autorizzatorie

Traffico e viabilità: Emesse 423 ordinanze di viabilità, 523 permessi ZTL e 1.335 contrassegni per disabili.

Contenzioso: Gestiti 150 esposti, 50 opposizioni a verbali e oltre 400 procedimenti presso il Giudice di Pace per sanzioni.

Gestione finanziaria: Gestite entrate per oltre 372.800 euro dai parcheggi a pagamento, con 297 determine di impegno finanziario emesse.

Protocollo e pratiche amministrative: Registrati oltre 15.000 fascicoli amministrativi.

Gare e appalti: Gestite autonomamente procedure per forniture e servizi.