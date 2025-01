 Marsala si prepara al Raduno dei Bersaglieri, ma la città è pronta ad accogliere i visitatori?

24/01/2025 17:35:00

Lamministrazione comunale di Marsala ha annunciato che i preparativi per il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, in programma dall’8 all’11 maggio, sono in piena attività. La macchina organizzativa, avviata lo scorso luglio, ha ora uno strumento operativo in più: la firma di un Accordo convenzionato per coordinare la gestione di un evento che attirerà circa 40 mila visitatori. “Le positive ricadute in termini turistici, economici e sociali non riguardano solo il territorio comunale e provinciale, ma anche l'intera Sicilia - afferma il sindaco Massimo Grillo -. Per la rilevanza del Raduno, è pertanto auspicabile la presenza dei Rappresentanti istituzionali nazionali e regionali, nonchè il loro Alto Patrocinio” . Il sindaco Grillo e l'arch. Lorenzo Violante per il Comitato Organizzatore hanno richiesto congiuntamente un formale incontro a Roma e a Palermo, per illustrare personalmente il programma.

Tuttavia, non posono che sorgere dubbi sulla reale capacità della città di sostenere un’affluenza così importante, considerando le numerose criticità che affliggono il territorio.

Strade dissestate e degrado urbano: una realtà che stona con l’immagine turistica

Le strade di Marsala, descritte da molti cittadini come un “percorso ad ostacoli”, rappresentano uno dei problemi più evidenti. Buche, voragini e asfalto danneggiato caratterizzano sia il centro urbano che le periferie, come documentato in un recente articolo pubblicato su TP24. Questa situazione non solo rappresenta un rischio per la sicurezza dei residenti, ma potrebbe lasciare una pessima impressione sui turisti che visiteranno Marsala durante il raduno.

L’area archeologica di San Girolamo

Un altro punto critico è rappresentato dalle condizioni dell’area archeologica di San Girolamo, che si trova in uno stato di abbandono e degrado, come denunciato di recente dal consigliere comunale Rino Passalacqua e da altri colleghi consiglieri. L’area, che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della città, versa in condizioni pietose: rifiuti, vegetazione incolta e pericoli strutturali ne compromettono non solo il valore storico, ma anche la sicurezza dei visitatori.

Questa situazione appare particolarmente grave per una città che punta a valorizzare il suo patrimonio culturale e archeologico, soprattutto in occasione di un evento che attirerà una significativa attenzione mediatica e turistica.

Un’opportunità da non sprecare

Il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri potrebbe rappresentare una grande opportunità per Marsala, sia in termini economici che di promozione del territorio. Tuttavia, affinché l’evento sia davvero un successo, è fondamentale che l’Amministrazione Comunale intervenga in modo rapido e concreto per risolvere le criticità che affliggono la città.

I turisti e i visitatori non si limiteranno a seguire le fanfare: percorreranno le strade, visiteranno i luoghi simbolo di Marsala e avranno modo di osservare da vicino lo stato della città. Un’accoglienza inadeguata rischierebbe non solo di compromettere l’immagine della città, ma anche di vanificare l’enorme potenziale di un evento così prestigioso.