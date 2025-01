Promozione del turismo in Sicilia Occidentale: accordo tra Distretto Turistico, Airgest e Go To Fly

29/01/2025 00:00:00

Una nuova e promettente collaborazione è stata avviata tra il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Airgest (società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Marsala) e la compagnia aerea Go To Fly, con l’obiettivo di incrementare il turismo nella destinazione West of Sicily. L’accordo, siglato nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi al Comune di Trapani, prevede l’attuazione di nuove strategie di comunicazione e partnership per attrarre visitatori e turisti nella regione.

L’attenzione si concentra in particolare sulle regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, già collegate all’aeroporto “V. Florio” di Trapani-Marsala grazie ai voli diretti operati da Go To Fly per Verona e Forlì. All’incontro hanno partecipato la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì, il direttore generale di Airgest, Michele Bufo, e Louis Rovert Diaz, coordinatore del servizio clienti e responsabile vendite di Go To Fly.

Tra le iniziative previste per promuovere la destinazione West of Sicily, spicca l’organizzazione di un fam trip nel mese di marzo, che vedrà la partecipazione di circa cinquanta tour operator e influencer. L’evento sarà l’occasione per far conoscere le bellezze e le esperienze uniche offerte dalla Sicilia occidentale, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica del territorio.

«Siamo molto soddisfatti di aver avviato questa collaborazione concreta – hanno dichiarato Rosalia D’Alì, Michele Bufo e Louis Rovert Diaz – che ha trovato da parte di tutti la massima disponibilità e attenzione. Siamo certi che potrà facilmente incrementare il turismo, grazie al collegamento diretto con una zona dell’Italia come il Veneto e l’Emilia-Romagna. Sarà una grande opportunità per far conoscere il nostro territorio e le nostre tante esperienze turistiche».

L’accordo rappresenta un passo importante per valorizzare la Sicilia occidentale come meta turistica di rilievo, puntando su una promozione sinergica e su un’offerta sempre più diversificata. Con il supporto di Airgest e Go To Fly, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale mira a consolidare la propria posizione nel panorama turistico nazionale e internazionale, attirando un numero sempre maggiore di visitatori desiderosi di scoprire le ricchezze di questa affascinante regione.