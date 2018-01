Salemi, la rapina in gioielleria dopo il blitz della polizia. Denunciati due giovani

18/01/2018 14:37:00

I Carabinieri di Salemi hanno individuato gli autori della rapina ai danni di una gioielleria che si è verificata martedì sera nel centro della città normanna. La rapina, come abbiamo raccontato ieri, si è verificata subito dopo un blitz della Polizia. La zona di via Matteotti, nel centro della città, era piena di agenti di polizia. Ma questo non ha scoraggiato i ladri a derubare, senza mosse plateali, una gioielleria. Il bottino è stato di un anello d'oro. La titolare se n'è subito accorta ed ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno beccato e denunciato una ragazza di 22 anni, accusata di furto, e un ragazzo che dovrà rispondere di ricettazione. Questi i dettagli nella nota dei Carabinieri:

Nella serata del 16 gennaio 2018, i Carabinieri della Stazione di Salemi, guidati dal Maresciallo Capo Calogero Salvaggio, sono intervenuti presso una nota gioielleria del posto a seguito di una segnalazione di due soggetti sospetti che girovagavano per le vie di quel centro.

I carabinieri del luogo, si sono immediatamente recati presso quell’esercizio commerciale, ricostruendo minuziosamente quanto accaduto poco prima.

Una giovane donna, presentatasi come una normale cliente, aveva fatto ingresso presso una locale gioielleria. La giovane ladra, mostrandosi interessata all’acquisto di alcuni preziosi, approfittando di un attimo di distrazione della commessa impegnata nel servirla, si impossessava arbitrariamente di un anello in oro.

Guadagnata l’uscita della gioielleria la donna, avvalendosi della collaborazione di un suo complice, immetteva immediatamente sul mercato l’anello poco prima trafugato.

Parallelamente a tale attività d’indagine, è stata intrapresa un’articolata attività informativa, all’esito della quale, è stato possibile localizzare l’acquirente dell’anello rubato dal quale recuperare la refurtiva che è stata poi legittimamente restituita al legittimo proprietario.

La giovane coppia è stata denunciata all’A.G. e in particolare la C.D. 22 enne, dovrà rispondere di furto aggravato, mentre il giovane P.V. del reato di ricettazione per avere venduto merce provento di furto.

Ancora una volta, l’attività informativa svolta sul campo dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, si è rivelata preziosa per riuscire ad identificare, in brevissimo tempo, gli autori del reato.