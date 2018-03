Ora la Lega vuole un assessore regionale in Sicilia

09/03/2018 09:50:00

La Lega, dopo il buon risultato alle elezioni politiche, adesso vuole un assessore nella giunta di Nello Musumeci in Sicilia.

"L'ottimo risultato ottenuto in Sicilia dalla Lega nelle recenti elezioni politiche - dice infatti il deputato regionale leghista Tony Rizzotto - non fa altro che confermare il grande potere di penetrazione che il nostro partito e Matteo Salvini hanno avuto sull'elettorato della nostra regione. Sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa una Lega quarto partito siciliano. Adesso credo non sia più rinviabile un confronto politico con il presidente della Regione e con le forze del centrodestra siciliano, perchè sia data la giusta rappresentatività e responsabilità di governo alla quarta forza politica dell'Isola".

La Lega ha fatto meglio di Fratelli d'Italia e Udc e pretende un posto in giunta regionale. Quando si formò il nuovo governo regionale ci furono forti polemiche per l'esclusione del partito di Salviini dall'esecutivo.