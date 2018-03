Vela. Questo fine settimana Marsala ospiterÃ  la Selezione Interzonale Classe Optimist

16/03/2018 20:05:00

Comincia da Marsala la corsa per l'ammissione alla squadra che rappresenterà l'Italia ai prossimi Campionati Europei e Mondiali di Optimist. Dal 16 al 18 marzo, nello specchio d'acqua antistante le isole Egadi, i migliori velisti del Sud Italia, classe Optimist, si sfideranno nella selezione interzonale che permetterà ai vincitori di accedere alle selezioni nazionali.

Circa 200 Optimist Juniores provenienti da Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia disputeranno una selezione interzonale di alto livello tecnico, dalla quale usciranno i velisti che potranno accedere alle due selezioni nazionali propedeutiche ai prossimi Campionati Europeo e Mondiale. Come si ricorderà, proprio l’anno scorso, il timoniere di punta della società Canottieri Marsala, Marco Genna, partecipò al Campionato Mondiale in Thailandia.

Si tratta di un importante evento, patrocinato dal Comune di Marsala e dalla Federazione Italiana Vela, organizzato in sinergia dalla Società Canottieri e dal Circolo Velico, e che conferma in maniera sempre più preponderante Marsala come città della vela. Già nel 2016, infatti, la Società Canottieri aveva ospitato il Campionato Nazionale a squadre. Grande entusiasmo quindi non solo da parte degli addetti ai lavori e dei giovani velisti coinvolti, ma un momento di grande sport e di condivisione anche per l’intera cittadinanza che assisterà alle regate da terra.