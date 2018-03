Lo sport del weekend, tutti in dirittura di arrivo i campionati

17/03/2018 01:18:00

Terzo weekend di marzo, ultimo per quanto riguarda l'inverno 2017-2018. I campionati agonistici delle maggiori realtà sportive di Marsala e della provincia di Trapani entrano sul "rettilineo finale", e ciascuno si gioca tutte le proprie carte in cerca di raggiungere i propri rispettivi obiettivi, ecco il dettaglio:



In Serie C girone C si disputa la 30° giornata (11° del girone di ritorno) col Trapani che domenica 18 marzo attende al Provinciale di Erice (Tp) il Bisceglie in un impegno ampiamente alla porta per capitan Luca Pagliarulo e compagni; i granata cercheranno così di approfittare ancora una volta di eventuali passi falsi del Lecce, capolista a +8, e del Catania, secondo in classifica a braccetto con gli uomini di mister Alessandro Calori. In Serie D girone I si gioca la 27° giornata (10° di ritorno) ed il Paceco di capitan Christian Terlizzi domenica sarà ospite della Nocerina; trasferta probitiva quella campana per i rossoargento, che dopo la sconfitta interna subita dal Portici domenica scorsa hanno visto nuovamente ridursi al lumicino le speranze di salvezza. In Eccellenza Sicilia girone A si gioca la 27° giornata (12° di ritorno) con la capolista Marsala di mister Ignazio Chianetta che domenica sarà impegnata sul campo in terra battuta del Mussomeli; il big match di giornata sarà quello che vedrà opposti Mazara-Licata, con i gialloblu agrigentini che non possono lasciare terreno ai lilibetani, impegnati in un match non scontato ma abbastanza facile. Chiudono il quadro delle quattro trapanesi le sfide Alba Alcamo – Parmonval e Dattilo Noir – Pro Favara, con i pacecoti che in caso di passo falso direbbero definitivamente addio ai sogni di vittoria del torneo. In Prima Categoria Sicilia girone A è tempo per la 21° giornata (8° di ritorno), ma il Marian Strasatti non sarà impegnato, in quanto il proprio calendario prevede un turno di riposo. In Terza Categoria Sicilia girone Trapani si gioca l'ultima giornata della regular season, la 14° (7° di ritorno): il Real Paolini chiuderà il proprio campionato in casa contro i villafranchesi del Real Unione, cercando una vittoria che potrebbe evitare ai giallorossi marsalesi l'ultimo posto in classifica; i giallorossi petrosileni del Bianco Arancio, invece, saranno ospiti dell'Eleonora Folgore Castelvetrano in un match valido solo per gli intricati discorsi di accoppiamenti vari nei playoff promozione che prenderanno il via la settimana prossima. Tutte le gare di Terza Categoria, come disposto dalla Federazione, si giocheranno in contemporanea domenica 18 marzo 2018 alle ore 15:00. Infine, in Serie C femminile girone Sicilia si gioca la 12° giornata (5° di ritorno) ed il Marsala del presidente Giovanni Chirco domenica andrà in trasferta ad Acireale (Ct) sul campo dell'Acese per giocarsi le residue chance di secondo posto.



Nel campionato di Serie C1 Sicilia girone A di calcio a 5, si giocherà la 23° giornata (10° del girone di ritorno) ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello ospiterà questo pomeriggio (sabato 18 marzo 2018 ale ore 17:00) alla Pace l'Akragas Futsal, terza forza del campionato. Ai lilibetani un risultato positivo potrebbe consentire la salvezza matematica con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della regular season.



Palla a spicchi: dopo il cambio di guida tecnica (esonerasto coach Ugo Ducarello, promosso a head coach il suo 1° assistente Daniele Parente) la Lighthouse Trapani riprende la propria arrancante marcia verso i playoff del campionato di Serie A2 girone ovest: per la 25° giornata (9° del girone di ritorno) le canotte granata affronteranno oggi, sabato 17 marzo 2018, al PalaGranata la Bertram Tortona, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2. In Serie D Regionale girone granata nord la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Grillo disputerà il 21° e penultimo turno (10° di ritorno) in casa (regolarmente al PalaMedipower, squalifica dell'impianto commutata in sansione pecuniaria) domani, domenica 18 marzo contro Il Minibasket Milazzo, in un match che ha poco senso per le canotte azzurre ma molto valore per i messinesi in piena lotta promozione.



Mondo volley: in Serie A2 femminile si gioca la 30° giornata (13° del girone di ritorno) e la Sigel Marsala Volley del presidente Massimo Alloro gioca oggi (sabato 17 marzo 2018 alle ore 20:30) a Trento contro le locali della Delta Informatica Trentino. Per le lilibetane sarebbe importante tornare in Sicilia con qualche punto, in vista del determinante e catartico scontro diretto di mercoledì 21 marzo 2018 quando al Bellina per il turno infrasettimanale scenderanno le rivali della Gioiellerie Bartoccini Perugia. In Serie B2 femminile girone I, infine, la Primeluci Geolilve Castelvetrano per la 20° giornata (7° di ritorno) saranno ospiti della quotata Cofer Lamezia, gara in programma oggi (sabato).



Nel campionato di Serie A2 girone E di pallamano è in programma la 5° giornata della 1° fase a orologio e Il Giovinetto Petrosino sarà impegnato oggi (sabato 17 marzo 2018) al Palazzetto dello Sport di Petrosino (Tp) contro il Darwin Technologies Club Mascalucia, in quella che è tangibilmente l'ultima chance per tenere vivo il miracolo salvezza. Nel campionato di Serie A2 femminile girone E, invece, è in programma la 17° giornata (2° del girone di doppio ritorno) e le lilibetane della LeAli Marsala domani, domenica 18 marzo, ospiteranno sempre al PalaSport di Petrosino (Tp) le catanzaresi della Meta2 Badolato.



Infine, concludiamo col biliardo: è in corso la 5° ed ultima prova del campionato Fibis Trapani individuale 2017/2018 con la 1° e la 3° categoria di scena al csb "Il Barone" di Marsala (Tp) e con la 2° categoria che gioca al csb "New Games & Billiards 2013" di Castelvetrano (Tp): domenica 18 marzo 2018 i tre tabelloni finali a cui seguiranno i primi verdetti stagionali, finita la regular season e in attesa delle poule finali. Si gioca anche per il circuito regionale con le giornate 5° e 6° (3° ed ultima tappa, ultime due giornate di campionato, 2° e 3° del girone di ritorno) del Campionato Regionale a Squadre per Categorie di Eccellenza (NP-N-M) con i campioni siciliani di Stecca che giocheranno sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 (oggi e domani) al csb "Kalat Biliardi" di Caltagirone (Ct). Le gare verranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla pagina Facebook di Tp24 (Tp24 – Il territorio in diretta) a partire dalle 18:00 sabato (oggi), e dalle 14:00 domenica (domani).