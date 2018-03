"Maratonina del Vino" arrivata alla sua quinta edizione a Marsala. Parola agli sponsor

21/03/2018 04:00:00

“Conad Sicilia”, “Cantine Pellegrino”, “Sigel” e “Ri.fra” abbracciano la quinta edizione della “Maratonina del Vino”, gara organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc e in programma per il prossimo 22 aprile. Le quattro importanti aziende hanno, infatti, deciso di essere i principali sponsor della competizione sportiva, valevole come prova del Grand Prix regionale Fidal di Mezzamaratona e inserita, con la qualifica di “Bronze Medal”, nel calendario nazionale. Grazie al lavoro svolto dal presidente Filippo Struppa e dal vicepresidente Michele D’Errico, nonché dagli altri componenti del Consiglio direttivo, la “mezza” marsalese è, infatti, cresciuta di anno in anno, attirando a Capo Boeo anche atleti di varie città italiane. “Come gruppo - dice Antonio Brianti, Direttore Generale COO di Conad Sicilia - siamo felici di contribuire all'organizzazione della Maratonina di Marsala perché la corsa non è uno sport individuale, ma avvicina le persone a stare insieme e a condividere le stesse emozioni. Come recita il nuovo slogan, il supermercato Conad non è un’isola, ma è fatto di persone oltre le cose attente e vicine ai bisogni della comunità che grazie al sostegno ad attività come questa, si fanno promotori dei sani principi che lo sport diffonde, come potente mezzo di aggregazione, di educazione alla convivenza civile e di promozione di modelli etici di comportamento. Sostenere le manifestazioni sportive è, quindi, un dovere oltre che un piacere, perché crediamo nell’importanza di fare la nostra parte per aiutare le persone a stare insieme, a condividere e a migliorare qualitativamente la propria vita, partendo da una sana e corretta alimentazione e da una buona attività fisica”. E così, invece, fanno eco i titolari delle Cantine Pellegrino di Marsala: “Le Cantine Pellegrino dal 1880 promuovono il territorio di Marsala e le sue bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche. E la Maratonina del Vino, attraversando il centro storico e il lungomare della Città, è un’occasione per far apprezzare le bellezze del territorio ai tanti sportivi marsalesi e non che vi partecipano”. Anche la Sigel, già sponsor tecnico della Polisportiva Marsala Doc, ha aumentato, per l’occasione, l’investimento economico in favore della società biancazzurra. “La Sigel - spiega la proprietà - crede fortemente nel connubio ‘sana alimentazione di qualità e sport’ investendo su varie discipline, dai settori giovanili fino ai veterani. Da qualche anno ormai ha anche abbracciato l’atletica leggera, un mondo che soprattutto a livello amatoriale nell’ultimo decennio è cresciuto moltissimo”. Sulla stessa lunghezza anche la “Ri.fra”, storico e affezionato sponsor della Polisportiva Marsala Doc.