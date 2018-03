Marsala, oggi la processione del GiovedÃ¬ Santo. Segui la diretta su Tp24 e Rmc 101

29/03/2018 06:00:00

Oggi è Giovedì Santo, il giorno della processione che a Marsala è diventata, nel corso dei secoli, famosa in tutto il mondo. E per la prima volta oggi ci sarà una diretta a reti unificate per assistere alla Sacra rappresentazione della passione del Signore, ed offrire, a quanti sono impossibilitati a recarsi sul posto, la possibilità di vivere in tempo reale le emozioni che questo evento sempre suscita.

Tutto questo grazie anche alla collaborazione con Ezio Gerardi, co-amministratore della pagina Facebook dedicata alla Settimana Santa a Marsala. L’evento ha inoltre ottenuto il Patrocinio del Comune di Marsala e la collaborazione di PRO LOCO 2.0 MTT.

A partire dalle ore 13, Rossana Titone e Katia Regina, commenteranno la sfilata da una postazione privilegiata dinnanzi all’ingresso della Chiesa di Sant’Anna. Questo contributo si aggiungerà alle immagini arricchendo la diretta attraverso la spiegazione dei quadri viventi che usciranno dal portone della Chiesa.

L’articolata storia di questa processione verrà inoltre accennata grazie ai contributi storici che la testimoniano e che vengono conservati presso la Biblioteca Comunale di Marsala. Non ultima, la minuziosa lettera che lo studioso marsalese, Salvatore Struppa scrisse a Giuseppe Pitrè, noto studioso di tradizioni siciliane. La Precessione del Giovedì Santo è sicuramente tra gli eventi più seguiti e sentiti da parte della comunità marsalese, anche quella residente in altre regioni o all’estero.

La storia della Sacra rappresentazione della passione del Signore affonda le sue radici nella Sicilia della dominazione spagnola e, sempre in quel periodo nacque la Confraternita denominata “S.Anna” che, oltre ad edificare l’omonima Chiesa, decise di realizzare la Processione che nel corso dei secoli ha subito anche notevoli rivisitazioni oltre a un lungo periodo di abbandono.

La prima rappresentazione era composta da un solo gruppo, costituito da nobili spagnoli, e da cittadini marsalesi. Dopo la Prima Guerra Mondiale, grazie ad alcuni cittadini animati di buona volontà, si decise di riattivare la processione e di rilanciarla agli antichi splendori. Da allora, ogni anno, viene riproposta alla città dopo un lungo e laborioso lavoro di organizzazione.

La Sacra rappresentazione, a cura della Confraternita di Sant’Anna, “uscirà”, come da tradizione, dalla Chiesa di XIX Luglio, alle 13.00. Ritiro ore 18.30.

Il percorso prevede (USCITA ORE 13.00): Chiesa Sant’Anna Via XIX Luglio – Via Pellegrino – Piazza Marconi – Corso Gramsci – Via Massimo D’Azeglio – Piazza Paolo Borsellino – Via Cattaneo – Via Colocasio – Via Struppa – Via XIX Luglio – Piazza San Francesco – Via Armando Diaz – Via XI Maggio – Piazza Giacomo Matteotti – Via Edoardo Alagna – Via Giuseppe Mazzini – Piazza Francesco Pizzo – Via Francesco Crispi – Via Roma – Via Mario Nuccio – Via Giuseppe Mazzini – Via Stefano Bilardello – Piazza Matteotti – Via Calogero Isgrò – Via XIX Luglio. RITIRO ORE 18.30.

DISABILI. Anche quest'anno, in occasione della Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo, in piazza Francesco Pizzo sarà allestita un'area riservata a disabili ed anziani per consentire loro di assistere al passaggio dei figuranti. L'organizzazione è curata dall'Amministrazione comunale di Marsala in collaborazione con alcune Associazioni di volontari. Saranno questi, infatti, che metteranno a disposizione le sedie - collocate nello spazio antistante la scuola “Mazzini” - per coloro che hanno difficoltà a deambulare.