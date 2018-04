Marsala, conferenza stampa di presentazione di“Mary Frankenstein. Tutti i mostri di Mary”

18/04/2018 19:13:00

“Mary Frankenstein. Tutti i mostri di Mary”, conferenza stampa di presentazione che si terrà venerdì

20 aprile, con inizio alle ore 10.30, alla Chiesa del Collegio dei Gesuiti, in Piazza Francesco Sutera (sulla via Vincenzo Pipitone) aMarsala. Per l'occasione interverranno l'architetto Antonio Mauro, il drammaturgo Claudio Forti, l'attrice Diana D'Angelo, la coordinatrice del progetto Gianna Panicola, il videomaker Marco Rallo, il dottor Piero Meogrossi

Sette entità artistiche appartenenti a diversi settori culturali, insieme per un ambizioso progetto. L’associazione “Tetragono… non solo jazz” presenta “Mary Frankenstein. Tutti i mostri di Mary”, una Poetry Mapping, operazione innovativa che prenderà vita il 21 aprile nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti in Piazza Francesco Sutera (sulla via Vincenzo Pipitone) a Marsala.

Un progetto, coordinato dalla curatrice d’arte Gianna Panicola, su idea dell’architetto Antonio Mauro, che si sviluppa con una proiezione video-mapping sulla performance dell’attrice protagonista Diana D’Angelo. Il testo dello scrittore e drammaturgo Claudio Forti (Premio internazionale "Firenze-Europa" 2004) per la regia di Giancarlo Zanetti, diviene struttura portante del linguaggio cinematografico e teatrale. L’obiettivo è creare un’interazione con il pubblico, un coinvolgimento emotivo e una nuova percezione dello spazio che solo la parola - insieme alle straordinarie tecnologie utilizzate - riesce a realizzare.

“Poetry” infatti, fa riferimento a ogni forma di comunicazione, letteraria, teatrale, musicale e figurativa, in cui il suono contribuisce a definire il luogo e l’atmosfera del testo, mentre lo spazio architettonico scelto, la Chiesa del Collegio di Marsala, viene ridefinito e alterato attraverso le proiezioni, dopo un attento processo di riprese, eseguite dal videomaker Marco Rallo e di mappatura. Si costruisce all’interno della Chiesa un luogo simbolico, un mondo onirico, un aldilà sinistro nel quale Mary Frankenstein incontra i suoi “mostri”, coloro che hanno causato la nascita di uno dei capolavori della letteratura horror.

Il linguaggio cinematografico condivide con l’architettura la “ricezione collettiva simultanea” approfondita da Walter Benjamin su “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”. Ad aprire l’evento, l’architetto Piero Meogrossi, già direttore presso la Soprintendenza Speciale Archeologica di Roma che tratterà di "Nostos Mediterraneo da Creta a Roma: l'approdo di Dedalo in Sicilia”, un lungo viaggio che da Marsala proseguirà per Roma, Venezia, Creta e Polonia.

Molti punti in comune tra la creatrice di Frankenstein ed i temi trattati da Meogrossi: la luce neo antica, il labirinto, il Minotauro, il viaggio, la maschera, il Mar Egeo nel quale il poeta Percy Shelley, marito di Mary, perse la vita durante un naufragio, diventano bagliori di antiche luci, nella notte nera di una donna, una scrittrice che, per difendersi dai propri incubi, crea un mostro letterario destinato a vivere in eterno. Il Mito è in ciò che siamo e in ciò che saremo. La luce neo antica illumina e alimenta la luce contemporanea.

“Sangue, placenta, dolore, vita. La Creatura si è svegliata, Shelley. I nostri figli, invece, sono morti. La notte ha dilatato le sue scure pupille, ormai. Di te, di me, di noi tutti, rimarranno soltanto polvere e parole”. Claudio Forti testo teatrale: Claudio Forti con: Diana D’Angelo regia teatrale: Giancarlo Zanetti progettazione macchina scenica e regia mapping: Antonio Mauro videomaker: Marco Rallo relatrice e coordinatrice del progetto: Gianna Panicola relatore di “Nostos Mediterraneo da Creta a Roma”: Piero Meogrossi costume e trucco scenico: Marita audio luci: Bandiera ufficio stampa: Claudia Marchetti