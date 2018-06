L’uomo che ricompone i fogli strappati da Trump

19/06/2018 12:53:00

Alla Casa Bianca c’è un intero dipartimento che si occupa di ricostruire tutti i fogli che Donald Trump strappa e fa a pezzetti. Questo perché, per effetto di una legge entrata in vigore nel 1978, lo staff del presidente degli Stati Uniti è tenuto a conservare ogni documento passato fra le sue mani e poi a inviarlo al National Archives, l’archivio governativo che si trova a Washington, poco distante dalla Casa Bianca.

Lo racconta il Post (qui l'articolo integrale) «Usavamo lo scotch chiaro. Mettevamo insieme i pezzi, li incollavamo insieme, e poi consegnavamo indietro il documento», ha raccontato a Politico il funzionario della Casa Bianca Solomon Lartey, che ora però è stato licenziato come molti altri membri dell’ufficio. In questi mesi alcuni collaboratori di Trump gli hanno consigliato di abbandonare l’abitudine di strappare i fogli dopo averli letti, ma «gli avvertimenti non hanno avuto alcun effetto sul suo comportamento», ha raccontato alla Cnn Annie Karni, la giornalista di Politico che si è occupata della vicenda.

Gli è finita anche bene. In Sicilia c'era fino al 2012 governatore Raffaele Lombardo, il quale aveva un vizio particolare: la carta non solo la strappava, ma se la mangiava...