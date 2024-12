Castelvetrano vola al primo posto con l’Agenzia di viaggi Citypass Travel

13/12/2024 09:01:00

Un trionfo che sa di orgoglio e riscatto: ai Protagonisti del Mare Costa Global Summit 2024 la Citypass Travel, agenzia di viaggi di Castelvetrano, ha conquistato il prestigioso titolo di Migliore Agenzia di Viaggi del Sud Italia per vendita pacchetti my exploration (qui il video in cui l'agenzia riceve la nomina). Un riconoscimento che premia l’impegno, la visione e la determinazione di un’agenzia che è riuscita a distinguersi nel panorama turistico nazionale, diventando un simbolo di eccellenza.

Grazie alla vendita dei pacchetti My Exploration, la Citypass Travel ha saputo offrire ai propri clienti viaggi su misura e esperienze indimenticabili, dimostrando che il turismo è ancora un settore in grado di creare emozioni e valore. La vittoria assume un significato ancora più importante perché arriva da Castelvetrano, una città che, nonostante le difficoltà e un passato segnato da sfide, oggi dimostra di avere la forza per emergere e primeggiare.

Questo successo è la prova che si può fare impresa anche in contesti complessi, valorizzando il territorio e puntando sull’innovazione e sulla qualità del servizio. La Citypass Travel non rappresenta solo un’eccellenza locale, ma anche un esempio per tutto il Sud Italia, dimostrando che passione, lavoro e visione possono portare a risultati straordinari.

"A Milano, Castelvetrano è volata in alto, portando con sé un messaggio di speranza e riscatto: il futuro è possibile anche nei luoghi più sfidanti, quando si ha il coraggio di credere nei propri sogni. Un ringraziamento allo staff Tiziana, Giacomo e Valentina".

Contatti e pagine social dell'Agenzia di viaggi Citypass Travel:

- Telefono 0924 905755

- Email booking@citypasstravel.it

- Pagina Facebook

- Pagina Instagram

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)