Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Domande dal 4 aprile 2025

25/03/2025 10:15:00

E’ Finanziabile la realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.

Risorse disponibili

€ 320.000.000,00 - 40% destinato alle Regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

Le piccole e medie imprese operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda risultano iscritte come attive nel Registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

Non sono ammissibili le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:

a) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;

b) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;

c) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti (ammissibile solo se almeno il 50% della produzione o del noleggio o della vendita proviene da veicoli a zero emissione);

d) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;

e) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare;

Sono inoltre escluse le imprese che operano in alcune settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, alcune attività del manifatturiero, del commercio, del trasporto e magazzinaggio e attività artistiche, sportive e di divertimento.

Spese ammissibili da € 30.000,00 a € 1.000.000,00

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

Agevolazioni concedibili

30% per le medie imprese

40% per le micro e piccole imprese

30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento

50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto

Fase di accesso e concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. La graduatoria è formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato.

Il punteggio complessivo è aumentato del 5% se in possesso del rating di legalità e di un ulteriore 5% se in possesso della certificazione della parità di genere.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate in non più di 2 stati di avanzamento lavori, di cui l’ultimo a saldo. La prima quota di agevolazione è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non quietanzate.

E’ ammesso l’acquisto in leasing (sole le spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento - effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni

Termine di ultimazione dell’investimento: 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione

Contatti

Studio Vira srl

via Francesca Morvillo, 11

91022 Castelvetrano

Contatti: info@studiovira.it

0924 525911 - 338 3724536 - 349 4158957



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)