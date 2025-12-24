Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
24/12/2025 09:00:00

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto-450.png

Confermati programma, location e concerto degli Ottoni Animati
La Notte Bianca T-ROC, inizialmente prevista per il 23 dicembre, è stata posticipata a domenica 28 dicembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
L’evento si svolgerà regolarmente a partire dalle ore 18.00, lungo Corso Umberto I e Piazza Mokarta, mantenendo invariati il programma, le location e tutte le attività previste.

La Notte Bianca trasformerà il centro cittadino in un grande spazio di festa con shopping serale, musica live, spettacoli diffusi, installazioni artistiche e intrattenimento per grandi e bambini. I numerosi negozi aderenti resteranno aperti fino alle ore 22.30, offrendo l’occasione ideale per acquisti e regali.

Il momento clou della serata sarà confermato alle ore 22.30 in Piazza Mokarta con il concerto degli Ottoni Animati, pronti a coinvolgere il pubblico con uno show energico e travolgente.
Protagonista dell’evento sarà anche Volkswagen T-Roc, il SUV compatto simbolo di stile e tecnologia, che il pubblico potrà scoprire da vicino lungo il percorso della manifestazione, con la possibilità di ricevere informazioni direttamente dal team presente.

La Notte Bianca T-ROC del 28 dicembre si conferma così un appuntamento imperdibile per vivere Mazara del Vallo in un’atmosfera di festa, musica e condivisione.
Ingresso libero.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

Native | 23/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali

Native | 22/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766393134-0-come-riconoscere-la-taglia-giusta-per-un-gioiello-da-regalare.jpg

Come riconoscere la taglia giusta per un gioiello da regalare