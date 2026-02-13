Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
13/02/2026 16:15:00

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Dal 14 al 17 febbraio il centro di Petrosino si trasforma nel palcoscenico del Carnevale 2026. Quattro giornate consecutive di festa con protagonisti assoluti i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese, accompagnati da gruppi in maschera, musica e animazione.


La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la provincia e oltre, conferma la sua formula vincente. I carri allegorici rappresentano il cuore dell'evento: opere realizzate dai gruppi locali che raccontano storie, criticano il presente e celebrano la fantasia popolare.


Il programma dei quattro giorni
Si inizia sabato 14 febbraio alle 16.30 con il carnevale dei bambini al Centro Polivalente, formula che si ripeterà ogni giorno alla stessa ora per tutta la durata della manifestazione. Alle 18 l'inaugurazione della sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, mentre alle 20 in piazza della Repubblica si esibiranno i Blue Monkeys. La serata proseguirà alle 21.30 con la presentazione dei carri, esibizioni di scuole di ballo e gruppi in maschera.

Domenica 15 febbraio, dopo il carnevale dei bambini alle 16.30, seconda sfilata dei carri alle 18. In serata, alle 20 in piazza della Repubblica, il Nanà Carneval Show con la partecipazione speciale di Giovanna la Parrucchiera, seguito alle 21.30 dalle esibizioni di scuole di ballo e gruppi in maschera.

Lunedì 16 febbraio il programma prevede il carnevale dei bambini alle 16.30, la sfilata dei carri alle 17 tra viale Giacomo Licari e piazza della Repubblica, e alle 21 lo spettacolo musicale Radio Time anni 90.

Martedì 17 febbraio, ultimo giorno di festa, ancora carnevale dei bambini alle 16.30, sfilata dei carri alle 18 per le vie del paese fino a piazza della Repubblica, live music con I Nimera alle 20 ed esibizione finale dei gruppi in maschera sul palco alle 21.30.
Luna park e via del gusto

Per tutta la durata del Carnevale, il luna park animerà il paese con giostre e attrazioni. La via del gusto, allestita in viale Giacomo Licari, sarà attiva dal pomeriggio fino a tarda sera con stand che proporranno i prodotti tipici della tradizione siciliana e del territorio petrosileno.

Il cuore degli eventi serali sarà piazza della Repubblica, che ospiterà spettacoli musicali, esibizioni e la presentazione dei carri allegorici.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



Native | 2026-02-07 08:01:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social-250.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco. Da ottobre 2025 Meta – la società che controlla Facebook e...







Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...