Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Dal 14 al 17 febbraio il centro di Petrosino si trasforma nel palcoscenico del Carnevale 2026. Quattro giornate consecutive di festa con protagonisti assoluti i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese, accompagnati da gruppi in maschera, musica e animazione.



La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la provincia e oltre, conferma la sua formula vincente. I carri allegorici rappresentano il cuore dell'evento: opere realizzate dai gruppi locali che raccontano storie, criticano il presente e celebrano la fantasia popolare.



Il programma dei quattro giorni

Si inizia sabato 14 febbraio alle 16.30 con il carnevale dei bambini al Centro Polivalente, formula che si ripeterà ogni giorno alla stessa ora per tutta la durata della manifestazione. Alle 18 l'inaugurazione della sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, mentre alle 20 in piazza della Repubblica si esibiranno i Blue Monkeys. La serata proseguirà alle 21.30 con la presentazione dei carri, esibizioni di scuole di ballo e gruppi in maschera.



Domenica 15 febbraio, dopo il carnevale dei bambini alle 16.30, seconda sfilata dei carri alle 18. In serata, alle 20 in piazza della Repubblica, il Nanà Carneval Show con la partecipazione speciale di Giovanna la Parrucchiera, seguito alle 21.30 dalle esibizioni di scuole di ballo e gruppi in maschera.



Lunedì 16 febbraio il programma prevede il carnevale dei bambini alle 16.30, la sfilata dei carri alle 17 tra viale Giacomo Licari e piazza della Repubblica, e alle 21 lo spettacolo musicale Radio Time anni 90.



Martedì 17 febbraio, ultimo giorno di festa, ancora carnevale dei bambini alle 16.30, sfilata dei carri alle 18 per le vie del paese fino a piazza della Repubblica, live music con I Nimera alle 20 ed esibizione finale dei gruppi in maschera sul palco alle 21.30.

Luna park e via del gusto



Per tutta la durata del Carnevale, il luna park animerà il paese con giostre e attrazioni. La via del gusto, allestita in viale Giacomo Licari, sarà attiva dal pomeriggio fino a tarda sera con stand che proporranno i prodotti tipici della tradizione siciliana e del territorio petrosileno.



Il cuore degli eventi serali sarà piazza della Repubblica, che ospiterà spettacoli musicali, esibizioni e la presentazione dei carri allegorici.



