Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.

Da ottobre 2025 Meta – la società che controlla Facebook e Instagram – ha sospeso in tutta l’Unione Europea la vendita di pubblicità politica a pagamento, in applicazione delle nuove norme europee sulla trasparenza. Niente più campagne sponsorizzate, niente targeting garantito, niente spinta a pagamento sui post elettorali. Solo contenuti organici, affidati agli algoritmi.

In Sicilia, e in particolare nei comuni della provincia di Trapani chiamati al voto, questo significa una cosa molto concreta: parlare agli elettori sui social è diventato più difficile, più incerto e meno efficace. I post si perdono nel flusso, la visibilità non è controllabile, il messaggio rischia di non arrivare proprio a chi decide davvero il voto.

E allora la domanda è semplice: come farsi sentire oggi, davvero?



Il ritorno del mezzo più solido: la radio locale

Mentre i social chiudono le porte alla pubblicità politica a pagamento, c’è un mezzo che resta pienamente utilizzabile, regolato, trasparente e soprattutto efficace: la radio locale.



Secondo le stime di settore, la radio raggiunge ogni settimana tra il 70 e l’80 per cento degli over 35, una fascia decisiva in tutte le competizioni amministrative. È il pubblico che vota con continuità, che segue l’informazione locale, che ascolta la radio in auto, al lavoro, nei negozi, a casa.



A differenza dei social, la radio non affida il messaggio a un algoritmo imprevedibile. Lo manda in onda. Più volte al giorno. Negli orari di massimo ascolto. Con una voce riconoscibile. In un contesto informativo credibile.



RMC 101: 50 anni di territorio, ogni giorno

In questo scenario, RMC 101 rappresenta un caso emblematico.

Storica emittente nata nel 1976, quest’anno RMC 101 festeggia 50 anni di attività ed è oggi la radio locale più ascoltata in provincia di Trapani. Gli studi di ascolto TER la indicano come emittente leader per numero di ascoltatori settimanali; i dati Audiradio parlano di circa 109 mila ascoltatori ogni settimana, con una forte presenza nella fascia 25-54 anni, dati relativi alle interviste condotte tra il 24 giugno e il 22 dicembre 2025 per le emittenti locali.

Un numero che, tradotto in termini elettorali, significa comunicazione di massa nel proprio territorio. Non una nicchia, ma una platea ampia e trasversale.

La copertura di RMC 101 è mirata e naturale: Marsala, Trapani, San Vito Lo Capo, Salemi, la Valle del Belice. Nessuna dispersione. Nessun pubblico “fuori collegio”.



Perché la radio funziona in campagna elettorale

I vantaggi della radio, oggi, sono concreti.

- Prossimità. Uno spot può parlare direttamente al territorio: “ai cittadini di Marsala”, “agli elettori del Trapanese”, “a chi vive e lavora qui”. È una comunicazione che suona locale, perché lo è.

- Credibilità. RMC 101 è legata a TP24, uno dei quotidiani online più letti della provincia e della Sicilia. L’informazione è puntuale, riconosciuta, seguita. I messaggi trasmessi in questo contesto beneficiano della fiducia costruita nel tempo.

- Presenza costante. Con diverse edizioni di notiziari al giorno e una programmazione continua dalla mattina alla sera, la radio accompagna gli ascoltatori nei momenti chiave: casa-lavoro, lavoro-casa, pausa pranzo. È lì quando si forma l’opinione.

- Flessibilità e costi. U Un pacchetto strutturato consente decine di messe in onda al giorno, con un investimento nettamente inferiore a quello richiesto, fino a pochi anni fa, dalle campagne digitali a pagamento.

- Misurabilità. I passaggi sono certificati, la copertura è stimabile attraverso indicatori come i GRP. Non “like” o visualizzazioni opache, ma orecchie raggiunte.



Quando la radio fa la differenza

Da fonte interna al mondo delle emittenti locali, emerge un dato interessante: campagne radio ben pianificate aumentano la riconoscibilità del candidato del 25-30 per cento in poche settimane.



Una scelta strategica, adesso

Le amministrative 2026 saranno le prime elezioni senza pubblicità politica a pagamento sui social. Ignorarlo significa partire svantaggiati. Capirlo, invece, significa scegliere il canale giusto al momento giusto.



RMC 101 non è solo uno spazio pubblicitario, ma un partner di comunicazione che conosce il territorio, il linguaggio, i tempi della politica locale. Offre spot da 15 e 30 secondi, jingle personalizzati, pacchetti su misura e consulenza creativa dedicata.

Chi vuole farsi conoscere, raccontare il proprio programma e parlare davvero alla comunità, oggi ha una strada chiara.

