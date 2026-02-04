Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
04/02/2026 12:21:00

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla Pasticceria Savoia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia-450.jpg

Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.

Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa poter scegliere tra una varietà di dolci tradizionali presentati per l'occasione: le chiacchiere croccanti della settimana grassa e i dessert monoporzione pensati per celebrare l'amore. O prenderle entrambe, visto che il weekend si presta. 

Le chiacchiere, o "cenci" come vengono chiamate in alcune zone d'Italia, hanno origini dibattute. Una versione le vuole nate alla corte della Regina Margherita di Savoia: si racconta che durante una festa di Carnevale chiese al suo cuoco Raffaele Esposito di preparare qualcosa di leggero e croccante per intrattenere gli ospiti, e nacquero così queste sfoglie dorate. Altri sostengono che il nome derivi dalle chiacchiere delle donne che le preparavano insieme durante la settimana grassa. Quello che è certo è la ricetta: farina, uova, un goccio di marsala o liquore, la pasta tirata sottile fino a essere quasi trasparente, fritta in olio bollente e spolverata di zucchero a velo. Il segreto sta nella leggerezza: una chiacchiera ben fatta si scioglie in bocca senza appesantire.

Miceli, ha mantenuto questa semplicità. "Le chiacchiere non si possono reinventare troppo", spiega. "Funzionano perché sono quello che sono: croccanti, leggere, con quel retrogusto di agrumi che viene dalla scorza grattugiata nell'impasto. Il trucco è la frittura: dev'essere veloce e ad alta temperatura, altrimenti diventano pesanti". Per San Valentino, invece, l'approccio è diverso. I dessert monoporzione permettono di giocare con texture e accostamenti. Dolci pensati per due persone che vogliono concedersi qualcosa di buono.

La Pasticceria Savoia, riaperta da meno di un anno dopo il passaggio di consegne, sta trovando il suo equilibrio tra quello che i marsalesi si aspettano da un nome storico e le novità che Miceli vuole introdurre.

La tavola calda e i dolci classici restano al loro posto, ma accanto compaiono proposte più contemporanee. E quest'anno, chiacchiere e dolci di San Valentino occupano la stessa vetrina.

Pasticceria Savoia - Via Mazara 199, Marsala - Tel. 0923 723219 - Facebook e Instagram 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...