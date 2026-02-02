Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di Mazara. Scopri i corsi, laboratori e la moda

02/02/2026 14:34:00

Il Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo apre ancora una volta le porte a studenti e genitori per un’altra giornata dedicata all’orientamento e alla scoperta della sua ampia offerta formativa. L’ultimo Open Day si terrà domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30, presso i locali dell’istituto in via Pablo Picasso.

Durante questa giornata, gli alunni delle scuole medie del territorio e le loro famiglie avranno l’opportunità di visitare i prestigiosi laboratori della scuola, tra cui spicca l’iper-tecnologico laboratorio 3D, dotato di tre stampanti 3D, una macchina a taglio laser, un pantografo e uno scanner 3D, strumentazioni all’avanguardia rappresentante un fiore all’occhiello per il liceo, che punta a formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Il nuovo indirizzo di Grafica: creatività e tecnologia si incontrano

Una delle novità più attese è l’introduzione del nuovo indirizzo di Grafica, finalizzato allo sviluppo di competenze concrete nel campo della produzione grafica e pubblicitaria. Questo percorso si aggiunge ai già consolidati indirizzi storici del liceo, come Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design della Ceramica e Design dei Metalli e dell’Oreficeria.

Il nuovo corso di Grafica permetterà agli studenti di acquisire competenze specifiche nel campo della comunicazione visiva, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato del lavoro. Un’opportunità unica per chi vuole trasformare la propria creatività in una professione concreta.

Una sfilata di moda per chiudere in bellezza

L’evento clou dell’Open Day di domenica 8 febbraio sarà la sfilata di moda, messa in atto attorno alle 16.30, durante la quale verranno presentati abiti realizzati dagli studenti dell’indirizzo di Design della Moda. Un’occasione imperdibile per ammirare il talento e la creatività dei giovani designer, che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione.

Un diploma che apre le porte all’università e al mondo del lavoro

Al termine del percorso quinquennale, gli studenti del Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” otterranno il Diploma di Stato liceale, che permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. Grazie alla formazione tecnica e artistica offerta dall’istituto, i diplomati avranno anche concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, sia in Italia che all’estero.

Plutarco e la filosofia del liceo

Come ricorda una citazione di Plutarco posta in evidenza nella comunicazione dell’evento: “La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere”. È proprio questa la filosofia che guida il Liceo Artistico “Don Gaspare Morello”, dichiara il Dirigente Scolastico Prof. Erino D’Antoni, un’istituzione che punta a stimolare la creatività e il talento dei suoi studenti, preparandoli a diventare i professionisti di domani.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la scuola al numero 0923 941640 o visitare il sito web www.liceoartisticomazara.it.

Vi aspettiamo numerosi

