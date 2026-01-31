Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna che nessuno legge

31/01/2026 08:30:00

Il quotidiano online di riferimento diventa il centro della tua comunicazione elettorale

Nel rumore continuo dei social, tra post che scorrono via e polemiche che durano poche ore, c’è un luogo in cui a Marsala, Trapani e in provincia gli elettori continuano a informarsi davvero: Tp24.



Da anni è il giornale online più letto del territorio, il punto di riferimento quotidiano per chi vuole capire cosa succede nella politica locale, nei Comuni, nei quartieri, nei luoghi dove si prendono decisioni.

Tp24 non è solo una testata molto letta. È un agenda setter. Le sue notizie aprono discussioni, entrano nei consigli comunali, nei bar, negli uffici, nelle conversazioni di chi amministra e di chi vota. Se un tema è su Tp24, entra nel dibattito pubblico. Se non c’è, spesso resta ai margini.

Parlare a chi decide

La pubblicità elettorale funziona quando raggiunge il pubblico giusto.

Tp24 è letto da cittadini interessati alla politica locale, amministratori, professionisti, imprenditori, operatori del sociale: un pubblico attivo, informato, che partecipa e vota.

Quando pubblichi un banner, un pubbliredazionale o un video su Tp24 non stai facendo “pubblicità online” in senso generico. Stai parlando direttamente agli elettori del tuo territorio, senza dispersione geografica e senza affidarti agli algoritmi dei social.

Qui l’attenzione è diversa: non uno scroll distratto, ma una lettura consapevole.

Il valore del contesto

Tp24 è percepito come un media indipendente, critico, capace di fare inchieste e di controllare il potere.

Essere presenti su Tp24 significa associare il proprio messaggio a un contesto informativo serio e riconosciuto.

Un contenuto politico su Tp24 non scompare dopo pochi minuti. Resta, si può rileggere, condividere, ritrovare. È chiaramente dichiarato, trasparente, collocato accanto a notizie e approfondimenti che i lettori considerano affidabili. In una campagna elettorale, questo fa la differenza.

Formati pensati per la campagna

Tp24 consente di costruire una presenza elettorale strutturata:

- Banner e skin per una visibilità costante mentre i lettori si informano

- Pubbliredazionali per raccontare programma, idee, visione

- Video e rilanci social per amplificare i contenuti

- Speciali elettorali e pagine dedicate

Non uno spot isolato, ma un percorso comunicativo che accompagna l’elettore fino al voto.

Dati chiari, scelte consapevoli

Ogni campagna su Tp24 è misurabile: visualizzazioni, letture, interazioni. Dati chiari, forniti dall’editore, che permettono di capire cosa funziona e di correggere la strategia in corsa.

Dove si forma l’opinione

Le elezioni si vincono anche sull’informazione.

Se vuoi che il tuo messaggio conti davvero, mettilo dove ogni giorno si forma l’opinione pubblica locale: su Tp24.

Per costruire il tuo piano di comunicazione elettorale – pubbliredazionali, banner e progetti su misura – puoi contattare:

marketing@rmc101srl.it - 0923 715959



