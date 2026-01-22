Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il territorio 

22/01/2026 09:30:00

Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai continui trasferimenti e alla necessità di cure che non possono essere rimandate. È da queste esigenze concrete che prende forma l’attività dei Servizi Sanitari Alcamesi, realtà sanitaria che da quasi quarant’anni rappresenta un punto di riferimento in provincia di Trapani.



Nati nel 1986 come centro dialisi convenzionato con il Servizio sanitario regionale, i Servizi Sanitari Alcamesi hanno costruito nel tempo un modello di assistenza pensato per chi necessita di cure continuative e di un’organizzazione solida. La nefrologia e la dialisi restano il fulcro storico della struttura: trattamenti ambulatoriali complessi, svolti con tecnologie all’avanguardia e con il supporto di personale medico e infermieristico specializzato, in grado di accompagnare il paziente in un percorso terapeutico spesso lungo e delicato.



Accanto a questa attività, negli ultimi anni la struttura ha ampliato l’offerta per rispondere a un bisogno sempre più diffuso sul territorio: poter accedere a visite specialistiche in tempi rapidi, senza doversi spostare fuori provincia. È così che è nato l’Ambulatorio Polispecialistico, che oggi include numerose branche, tra cui cardiologia, ginecologia, diabetologia, gastroenterologia, urologia, oncologia, medicina del lavoro, terapia del dolore e altre specialistiche ambulatoriali.



Un’evoluzione accompagnata da investimenti costanti sulla qualità e sull’organizzazione. Servizi Sanitari Alcamesi è l’unico centro dialisi della provincia di Trapani ad aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001/2015, oltre ad aver adeguato i propri processi agli standard di sicurezza, trasparenza e formazione del personale. Un risultato che si traduce in tempi di attesa ridotti, prenotazioni semplificate, rispetto degli orari e ambienti accoglienti e sicuri.



«Operiamo in un territorio che ha bisogno di una sanità efficiente e accessibile – sottolinea Livio Marrocco, presidente del Consiglio di amministrazione –. Il nostro impegno è offrire cure di alto livello senza costringere le persone a spostarsi, investendo su professionalità, tecnologia e organizzazione. La qualità, per noi, è una responsabilità quotidiana verso i pazienti».



Con sede in Corso dei Mille 184 ad Alcamo, i Servizi Sanitari Alcamesi operano con orari pensati per garantire continuità assistenziale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6.30 alle 18.30, martedì, giovedì e sabato dalle 6.30 alle 12.30.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura al 0924 502400, scrivere all’indirizzo info@servizisanitarialcamesi.it o rivolgersi direttamente agli uffici della sede.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



