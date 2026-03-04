Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
04/03/2026 09:45:00

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la novità limited edition “Aurum Marsala”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala-450.jpg

Pasqua 2026: la Pasticceria Capriccio di San Vito Lo Capo torna, puntuale come il profumo di zagara in primavera, con le sue colombe artigianali. E quest’anno c’è una novità di lusso.
Ogni anno la Pasticceria Capriccio di San Vito Lo Capo riesce a creare qualcosa di nuovo, pur restando fedele a ciò che la rende riconoscibile: impasto a lievitazione naturale, materie prime selezionate, tempi rispettati.
Per la Pasqua 2026, la selezione di colombe artigianali è già pronta — con tutti i classici che i clienti conoscono e aspettano, più una novità che quest’anno si distingue nettamente dalle altre.

La novità 2026: Aurum Marsala
Si chiama Aurum Marsala Luxury Pastry Collection ed è la colomba più pregiata della selezione. È una limited edition, il che significa che non è garantita per tutta la stagione.
L’idea alla base è precisa: cioccolato fondente intenso, fragole semicandite e una crema al Marsala. Tre elementi che si bilanciano senza che nessuno prevalga sull’altro. Il Marsala — vino simbolo della Sicilia occidentale, prodotto a pochi chilometri da San Vito — entra qui in forma di crema, con tutta la sua complessità aromatica, senza appesantire.
È una colomba pensata per chi non cerca solo il dolce di Pasqua, ma un’esperienza diversa.

Il resto della selezione
Accanto ad Aurum Marsala, la Capriccio conferma il catalogo che negli anni si è costruito una reputazione:
● Tradizionale — arancia candita, impasto soffice, glassa croccante
● Frutti rossi e cioccolato bianco — fresca, vellutata
● Zafferano e agrumi di Sicilia — elegante, profumata
● Cioccolato fondente e amarena croccante — decisa, intensa
● Pistacchiosa — pistacchio siciliano, lavorato con rispetto
● Caramello e cristalli di sale — il contrasto dolce-sapido
● Pesca e albicocca — delicata, solare
● Passion fruit — originale, vivace

Le uova di Pasqua e la spedizione
Il laboratorio non si ferma alle colombe. Come ogni anno, la Capriccio realizza uova di cioccolato artigianali — fondente, al latte, bianco — con la possibilità di personalizzazione per chi desidera un regalo su misura.
Per chi non è in zona, la spedizione è attiva in tutta Italia e all’estero esclusivamente per le colombe artigianali, con imballaggi studiati per garantire la corretta conservazione del prodotto. Le uova di Pasqua, invece, non sono disponibili per la spedizione.

Dove e come ordinare
La pasticceria ha due sedi a San Vito Lo Capo: la storica in Via Pier Santi Mattarella 122 e quella in Via del Mulino 96.

Ordini e informazioni
WhatsApp 338 15 16 443
Mail: pasticceriacapriccio.sanvito@gmail.com
Sito: www.pasticceriacapriccio.it

Per Aurum Marsala, trattandosi di una limited edition, è consigliabile prenotare per tempo.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...