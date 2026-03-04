Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la novità limited edition “Aurum Marsala”

04/03/2026 09:45:00

Pasqua 2026: la Pasticceria Capriccio di San Vito Lo Capo torna, puntuale come il profumo di zagara in primavera, con le sue colombe artigianali. E quest’anno c’è una novità di lusso.

Ogni anno la Pasticceria Capriccio di San Vito Lo Capo riesce a creare qualcosa di nuovo, pur restando fedele a ciò che la rende riconoscibile: impasto a lievitazione naturale, materie prime selezionate, tempi rispettati.

Per la Pasqua 2026, la selezione di colombe artigianali è già pronta — con tutti i classici che i clienti conoscono e aspettano, più una novità che quest’anno si distingue nettamente dalle altre.

La novità 2026: Aurum Marsala

Si chiama Aurum Marsala Luxury Pastry Collection ed è la colomba più pregiata della selezione. È una limited edition, il che significa che non è garantita per tutta la stagione.

L’idea alla base è precisa: cioccolato fondente intenso, fragole semicandite e una crema al Marsala. Tre elementi che si bilanciano senza che nessuno prevalga sull’altro. Il Marsala — vino simbolo della Sicilia occidentale, prodotto a pochi chilometri da San Vito — entra qui in forma di crema, con tutta la sua complessità aromatica, senza appesantire.

È una colomba pensata per chi non cerca solo il dolce di Pasqua, ma un’esperienza diversa.

Il resto della selezione

Accanto ad Aurum Marsala, la Capriccio conferma il catalogo che negli anni si è costruito una reputazione:

● Tradizionale — arancia candita, impasto soffice, glassa croccante

● Frutti rossi e cioccolato bianco — fresca, vellutata

● Zafferano e agrumi di Sicilia — elegante, profumata

● Cioccolato fondente e amarena croccante — decisa, intensa

● Pistacchiosa — pistacchio siciliano, lavorato con rispetto

● Caramello e cristalli di sale — il contrasto dolce-sapido

● Pesca e albicocca — delicata, solare

● Passion fruit — originale, vivace

Le uova di Pasqua e la spedizione

Il laboratorio non si ferma alle colombe. Come ogni anno, la Capriccio realizza uova di cioccolato artigianali — fondente, al latte, bianco — con la possibilità di personalizzazione per chi desidera un regalo su misura.

Per chi non è in zona, la spedizione è attiva in tutta Italia e all’estero esclusivamente per le colombe artigianali, con imballaggi studiati per garantire la corretta conservazione del prodotto. Le uova di Pasqua, invece, non sono disponibili per la spedizione.

Dove e come ordinare

La pasticceria ha due sedi a San Vito Lo Capo: la storica in Via Pier Santi Mattarella 122 e quella in Via del Mulino 96.



Ordini e informazioni

WhatsApp 338 15 16 443

Mail: pasticceriacapriccio.sanvito@gmail.com

Sito: www.pasticceriacapriccio.it



Per Aurum Marsala, trattandosi di una limited edition, è consigliabile prenotare per tempo.

