25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti e convegno sulle cure palliative

SAMOT Ragusa, a Trapani, è una realtà consolidata nell’assistenza. L’ente accreditato al Sistema Sanitario Regionale lavora in quest’area basandosi sull’idea che ne contraddistingue l’azione quotidiana: ‘Vita al tempo’. Forte di 25 anni di esperienza nelle cure palliative in Sicilia, offrendo assistenza gratuita ai pazienti in fase avanzata di malattia e supporto alle loro famiglie, SAMOT Ragusa si avvia a festeggiare le sua ‘nozze d’argento’ il prossimo 7 marzo, partendo proprio dall’analisi attuale e in prospettiva del suo lavoro in tre province dell’Isola: Ragusa, Siracusa e, appunto, Trapani. Sarà il salone delle Gramole, Tenuta Chiaramonte, in contrada da Gisolfo a Ragusa, il luogo dove parlare di questi 25 anni in prima linea, condotti anche diventando sprone ai molti cambiamenti a livello nazionale per la Sanità del territorio e, non ultime, le Cure Palliative. Assistendo e dando aiuto, supporto e conforto nei momenti difficilissimi all’interno delle famiglie assistite.



“Al di là dell’evento celebrativo - spiega il vicepresidente di SAMOT Ragusa, Adriano Aprile - abbiamo puntato su un convegno (fra l’altro accreditato in ECM in modo che chi partecipa potrà acquisire crediti formativi) perché il confronto e la riflessione saranno le assi attorno a cui ruota il nostro impegno di quel giorno. I tre ‘tavoli tecnici’ che abbiamo promosso serviranno a questo scopo. Il nostro obbiettivo è quello di professionalizzare i nostri operatori e le scelte che operiamo mirano appunto a questo. Come SAMOT Ragusa poi, l’investimento in termine di risorse umane sul Trapanese, si fonda proprio sulla qualità dei delicati servizi che offriamo. Avere operatori competenti e professionali, significa metterli in condizione di sapere gli sviluppi di questo mondo anche complesso che sono l’assistenza e le cure palliative. Ecco perché l’assise di sabato 7 marzo in occasione del 25esimo, sarà fondante per il loro lavoro, grazie anche agli aspetti tecnici che verranno sviscerati, toccando questioni legate alla professione in se ma pure al sistema economico e di proiezione futura”.



L’apertura dei lavori di sabato 7 sarà affidata al dottor Nello Aprile, Direttore Amministrativo di SAMOT Ragusa, prima dei saluti istituzionali e dei presidenti dell’Ordine dei Medici e dell’OPI di Ragusa. Poi tre tavole rotonde su: ‘Le reti delle cure palliative’; ‘La digitalizzazione e l’IA’; ‘Le cure palliative e il DM 77’.



Nella prima, moderatore Moreno Crotti Partel, intervengono Antonella Battaglia, Andrea Loria, Francesco Bennardello, Anselmo Madeddu, Sara Lanza e Roberto Zelante; nella seconda, moderata da Luca Giurdanella, intervengono Roberto Agricola, Claudio Caruso, Luciano Carnazza, Fabio Vidotto e Iacopo Cricelli e nella terza, i cui lavori saranno moderati da Eugenia Malinverni, intervengono Tania Piccione, Pino Drago, Antonio Campo, Francesco Longo e Renato Mannheimer. L’area di Trapani è luogo dove SAMOT Ragusa sta conducendo in maniera eccellente il proprio lavoro e l’occasione del 25esimo sarà anche un momento per scontornare il complesso percorso per la riorganizzazione del Servizio Sanitario sulla base di quanto definito dal DM77/2022 e DM70/2022, l'accreditamento delle Reti, gli obiettivi PNRR, il ruolo del III settore, le collaborazioni e le integrazioni virtuose. Dunque, c’è un convegno che celebra i 25 anni di una storia emotivamente importante ma che diventa anche una riflessione sul cosiddetto ‘sistema delle cure palliative’. Un'opportunità di incontro e di confronto fra chi è chiamato a decidere sul miglior modo di proporre gli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti a pazienti con malattie croniche inguaribili o in fase avanzata, col solo obiettivo di migliorarne la qualità della vita, gestendo dolore e sintomi fisici, psicologici, sociali e spirituali, garantendo dignità e supporto al nucleo familiare in giorni complicati.



“La legge 38/2010 in Italia ha riconosciuto le cure palliative come un diritto fondamentale del cittadino e l’equipe multiprofessionale di SAMOT Ragusa assolve questo delicato impegno con passione e alta professionalità. Elementi che ne hanno certificato l’affermazione”, conclude Adriano Aprile. ‘Esserci’ è il semplice ed efficace claim dell’evento del prossimo 7 marzo, per certificare come il 25° anno di attività sia per SAMOT RAGUSA un’occasione di consuntivo ma soprattutto la proiezione al futuro delle cure palliative e della sanità territoriale



SAMOT Ragusa si trova in Via degli Orti, 23 Trapani.

Per maggiori informazioni visita il sito di SAMOT Ragusa o contatta lo 0923 593571.



