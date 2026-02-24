Sezioni
Native

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

I vini della Riserva dello Stagnone sul Roof del Festival più seguito d'Italia. La cantina marsalese è partner ufficiale dell'area food firmata da Gambero Rosso, dal 22 al 28 febbraio.

La Sicilia arriva al Festival di Sanremo con le sue radici più profonde. Feudo Stagnone, Brand d'eccellenza di Cantina Birgi, nata nel cuore della Riserva Naturale dello Stagnone a Marsala, è tra gli sponsor ufficiali di Casa Sanremo 2026, il principale hub di ospitalità della kermesse musicale più seguita d'Italia.
La presenza marsalese si inserisce nella collaborazione tra Casa Sanremo Chateau d'Ax e Gambero Rosso, che anche quest'anno firma il takeover del Roof con il Gambero Rosso Roof Restaurant e la Gambero Rosso Pizza Court.

Dal 22 al 28 febbraio, artisti in gara, giornalisti e addetti ai lavori si troveranno a condividere tavoli e calici in quella terrazza con vista sull'Ariston. Tra i vini selezionati per l'occasione, quelli di Feudo Stagnone.
Non è una presenza casuale. Gambero Rosso ha costruito il progetto gastronomico del Roof attorno a una selezione dei migliori prodotti enogastronomici italiani, scelti insieme alle aziende partner. In questo contesto, i vini di Marsala trovano una vetrina nazionale di primo piano.

I vigneti di Feudo Stagnone si estendono per 400 ettari tra Marsala e Trapani, all'interno della Riserva Naturale dello Stagnone — patrimonio UNESCO. Suoli sabbiosi e ricchi di sali minerali, brezze costanti dal Mediterraneo e una luce unica modellano uve autoctone come il Grillo e il Perricone, varietà identitarie che difficilmente trovano equivalenti altrove. Da quel terroir nascono vini con una firma precisa: sapidità, freschezza, carattere mediterraneo. Cantine fondate nel 1960 a Marsala, oggi gestite da Birgi Vini, con sede in contrada Birgi Nivaloro.
Portare quei vini sul Roof di Casa Sanremo significa portarli nel salotto più frequentato della settimana sanremese, davanti a un pubblico di media, artisti e operatori del settore provenienti da tutta Italia.

Per maggiori informazioni: marketing@rmc101srl.it









