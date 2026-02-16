Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

16/02/2026 09:54:00

Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di sconto che variano in base alla linea.

La riduzione più consistente riguarda la collezione Carlo Pignatelli, con uno sconto del 50% sui capi dedicati alla cerimonia. Si tratta di una delle linee più richieste nel comparto sposo, che comprende abiti, giacche e panciotti per il giorno delle nozze.

Per le collezioni Lebole, Versali e Rocchini, lo sconto applicato è del 20%. Anche questi marchi si concentrano sull'abbigliamento formale e da cerimonia, con proposte che spaziano dallo stile classico a soluzioni più contemporanee.

L'offerta si inserisce nel calendario delle promozioni pre-stagionali del settore abbigliamento cerimonia, un comparto che registra i picchi di vendita tra la primavera e l'inizio dell'autunno. Aprile e maggio rappresentano i mesi di maggiore attività per gli atelier specializzati, con molte coppie che iniziano ad organizzare i preparativi per i matrimoni estivi.

Il negozio: non solo cerimonia

Spada non è esclusivamente specializzato in abiti da sposo. L'atelier di via Fardella 356 tratta una gamma più ampia di abbigliamento, che include anche linee casual e sportive per uomo e donna.

Tra i brand proposti per l'abbigliamento quotidiano figurano Blauer e Save the Duck, marchi noti per le collezioni outerwear e capispalla tecnici. L'atelier è inoltre rivenditore ufficiale di Harmont & Blaine, Armani Exchange e Gran Sasso, ampliando così l'offerta casual con proposte che spaziano dallo stile sportivo contemporaneo alla maglieria di qualità.

Il negozio offre inoltre accessori e calzature, completando l'offerta con una proposta che va oltre la cerimonia.

Questa formula mista — formale e casual — è sempre più diffusa nei negozi di abbigliamento che vogliono diversificare l'offerta e non dipendere esclusivamente dalla stagionalità del comparto cerimonia.

Come prenotare

Per informazioni sulla vendita promozionale e per prendere visione delle collezioni in sconto, è possibile contattare il negozio al numero 0923 873536. In alternativa, il sito inspada.it fornisce dettagli sull'offerta e sui brand trattati.

L'atelier Spada si trova a Trapani in via Fardella 356 e riceve su appuntamento.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



