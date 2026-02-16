Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
16/02/2026 09:01:00

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità funzionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale-450.jpg

La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità e percorsi strutturati, non interventi isolati.


A Marsala, in via Filippo Turati 14, Rigenera Medilab è un centro medico multidisciplinare che lavora proprio su questo: prevenzione, rigenerazione e rallentamento dei processi di invecchiamento, attraverso un approccio scientifico, personalizzato e integrato. Medicina rigenerativa, medicina estetica consapevole, test genetici avanzati, nutrizione personalizzata, prevenzione oncologica e gestione dello stress convivono in un unico modello di presa in carico.
Il punto non sono i singoli servizi, ma la filosofia: agire sui processi biologici che regolano il funzionamento dei tessuti, non limitarsi a mascherarne gli effetti.


Longevità funzionale: arrivare a 90 anni con un corpo che funziona
L’obiettivo dichiarato del centro è la longevità funzionale: articolazioni che si muovono, tessuti che rispondono, sistemi biologici che mantengono efficienza nel tempo. Per ottenere questo risultato è necessario lavorare su più livelli contemporaneamente, perché l’invecchiamento non avviene per compartimenti stagni.

La medicina rigenerativa parte da un presupposto chiaro: il corpo possiede meccanismi naturali di riparazione e rigenerazione che, con l’età, rallentano ma non scompaiono. Attraverso tecniche biologiche e non invasive è possibile stimolare questi processi, favorendo il recupero della funzione tissutale.

La biostimolazione lavora proprio in questa direzione: non introduce elementi estranei con funzione puramente correttiva, ma stimola le cellule a riprendere la loro attività fisiologica. I risultati non sono pensati per essere immediati, ma strutturali e progressivi, con un miglioramento reale della qualità dei tessuti.


Medicina estetica consapevole: lavorare perché il volto funzioni meglio
All’interno di questo modello trova spazio la medicina estetica consapevole, che rappresenta una delle aree di focus principali del centro. L’obiettivo non è congelare un volto o standardizzarne i tratti, ma migliorare la qualità cutanea e tissutale, rispettando proporzioni, espressività e identità della persona.

Il percorso medico estetico rigenerativo è strutturato in fasi precise. Si parte da una valutazione clinica ed estetica globale che prende in considerazione cute, tessuto sottocutaneo, tono muscolare e livelli di infiammazione. La ruga non viene letta come un semplice inestetismo, ma come il segnale di tessuti che hanno perso funzionalità.

Segue la fase di biostimolazione e medicina rigenerativa, con l’obiettivo di riattivare i processi riparativi endogeni. Il corpo viene messo nelle condizioni di rigenerarsi dall’interno, migliorando elasticità, compattezza e qualità della pelle.

Botox e filler non sono esclusi né demonizzati: fanno parte degli strumenti a disposizione del medico e vengono utilizzati quando indicati, mai come unica soluzione. L’approccio integrato consente spesso di ridurne quantità e frequenza, lavorando a monte sui processi biologici.

Il percorso prevede un follow-up evolutivo, con monitoraggio della risposta nel tempo e adattamento della strategia. Il risultato è un volto più vitale e funzionale, non “rifatto”.


Prevenzione oncologica: protocolli strutturati, non controlli occasionali
Rigenera Medilab dedica un’area specifica alla prevenzione oncologica, con percorsi strutturati e personalizzati. Il percorso senologico, ad esempio, non si limita a una visita isolata, ma prevede una presa in carico globale della donna.

Si parte dalla visita specialistica e dalla valutazione del rischio individuale basata su anamnesi, familiarità e stile di vita. Quando indicato, vengono proposti test genetici oncologici che consentono di mappare la predisposizione al tumore mammario e di costruire strategie preventive mirate.

Il risultato è un piano di prevenzione personalizzato, con controlli programmati, supporto nutrizionale e rigenerativo e follow-up nel tempo. Prevenzione reale, non controlli fatti per tranquillizzarsi.
Un approccio analogo viene applicato ai percorsi oncologici di prevenzione e supporto, che includono valutazione genetica del rischio, strategie personalizzate e integrazione multidisciplinare quando necessario.


Nutrizione e stile di vita: supportare la rigenerazione
La nutrizione è parte integrante dei percorsi rigenerativi. I piani alimentari vengono costruiti sul profilo metabolico individuale, sui livelli di infiammazione e sugli obiettivi di salute e longevità. Non diete standard, ma alimentazione pensata per sostenere i processi biologici.

L’obiettivo non è solo il peso corporeo, ma la riduzione dell’infiammazione sistemica, il mantenimento della massa muscolare e il supporto alla funzione cellulare nel tempo.

Anche la gestione dello stress e il benessere del sistema nervoso rientrano nel modello integrato del centro. I percorsi di massaggi olistici e supporto neuro-vegetativo contribuiscono a migliorare la qualità del sonno, la risposta immunitaria e la capacità rigenerativa dell’organismo.


Programmi integrati, non interventi isolati
Rigenera Medilab propone programmi integrati di ringiovanimento cellulare che mettono insieme medicina rigenerativa, medicina estetica consapevole, prevenzione oncologica, nutrizione personalizzata e gestione dello stress. Non interventi spot, ma percorsi costruiti nel tempo.


La logica è semplice: il corpo è un sistema. Lavorare su un solo aspetto produce risultati limitati. Agire in modo integrato permette di rallentare i processi di invecchiamento e migliorare la qualità della vita.
Vivere a lungo è una conquista della medicina moderna. Vivere bene a lungo richiede strategia, metodo e scelte fatte per tempo.

 
Per maggiori informazioni: rigeneramedilab.it -  pagina Facebook - profilo Instagram.

Rigenera Medilab – Centro di Medicina Rigenerativa
Via Filippo Turati 14, Marsala - Tel. 349 422 2050
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa