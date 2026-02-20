Sezioni
Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare da zero

Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici.
 

Imparare a fotografare non significa solo capire come funziona una macchina fotografica. Significa imparare a guardare il mondo in modo diverso. È questa la filosofia alla base del Corso base di Fotografia Lux 6.0, organizzato dallo Studio Fotografico Giattino di Marsala, al via nella prima settimana di marzo 2026.
Il corso si rivolge a chi si avvicina per la prima volta alla fotografia, ma anche a chi possiede già una reflex o una mirrorless senza averla mai padroneggiata davvero — e a chi semplicemente vuole fare foto migliori con il proprio smartphone. Non sono richieste conoscenze tecniche di partenza.


Cosa si impara
Il programma copre le fondamenta della fotografia digitale: gestione di tempi, diaframma e ISO, uso della luce naturale e artificiale, tecniche di composizione. Si affrontano anche i linguaggi del reportage e della street photography, con un filo conduttore preciso: come raccontare una storia attraverso le immagini.
Le lezioni alternano teoria ed esercitazioni pratiche, con analisi di immagini reali. I gruppi sono volutamente ristretti, per garantire un'attenzione personalizzata a ogni partecipante.


Il docente
A guidare il percorso è Giovanni Giattino, fotografo professionista specializzato in Digital Imaging, fondatore dello studio marsalese che porta il suo nome. Giattino ha iniziato a fotografare a otto anni, con una macchina messa in mano dal padre, e ha fatto di quella passione una carriera. Nel corso degli anni ha esposto le sue opere in mostre e collezioni private, è presente nell'annuario d'arte moderna italiana e ha partecipato a rassegne e seminari di settore. La Sicilia — la sua luce, i suoi paesaggi — è da sempre il teatro privilegiato del suo lavoro.


Dove e come iscriversi
Il corso si svolge presso lo Studio Fotografico Giattino, in via Amendola 46 a Marsala. I posti disponibili sono limitati.
Per informazioni e iscrizioni: 345 9213018 — www.fotogiattino.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









