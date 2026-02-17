Sezioni
Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25 febbraio 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Solo per 24 ore, la concessionaria Essepiauto svelerà in anteprima assoluta il nuovo modello della Losanga, prima del lancio ufficiale sul mercato.

TRAPANI – Un’occasione irripetibile per gli appassionati di auto e design: la Nuova Renault Twingo approda a Trapani per una tappa speciale del suo tour di anteprima. Solo per un giorno, Essepiauto aprirà le proprie porte per mostrare dal vivo le linee e l’innovazione della city-car più attesa dell'anno, offrendo al pubblico locale un privilegio riservato a pochi prima del debutto nazionale.

Un appuntamento con il futuro della mobilità.
L'evento è stato concepito per offrire un'esperienza immersiva e ravvicinata con la vettura. Non si tratterà di una semplice esposizione statica, ma di un vero e proprio viaggio alla scoperta della nuova identità Renault.

I punti salienti della giornata prevedono:
- Anteprima Assoluta: La vettura rimarrà in showroom per sole 24 ore. Si tratta dell'unica opportunità per toccare con mano il nuovo modello prima della presentazione ufficiale di lancio.
- Incontro con l'Esperto: Un product specialist Renault sarà a completa disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche tecniche, le innovazioni tecnologiche e le scelte di design che definiscono la nuova Twingo.
- Networking e Ospitalità: L'esperienza sarà accompagnata da un rinfresco offerto agli ospiti, volto a creare un’atmosfera conviviale ed esclusiva all'interno dello showroom.

Modalità di partecipazione e registrazione
Data l’eccezionalità dell’evento e la permanenza limitata della vettura in sede, l'accesso è previsto preferibilmente su registrazione. Questa formula è stata scelta per garantire a ogni partecipante il tempo necessario per scoprire l'auto e interagire con l'esperto presente.

Quando: il 25/02/2026
Dove: Concessionaria Renault Essepiauto - Via Carlo Messina, 2 - Trapani
Registrazioni: È possibile riservare il proprio posto visitando il sito o contattando il numero whatsapp 3276644529
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









