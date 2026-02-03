Sezioni
» Native
03/02/2026 18:00:00

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8° congresso di categoria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria-450.jpg

Il mazarese Leonardo Falco è stato confermato all’unanimità segretario generale della Uila di Trapani, in occasione dell’ottavo congresso di categoria che si è svolto stamattina a Trapani. Sono stati eletti, inoltre, nella nuova segreteria territoriale Tommaso Macaddino, Vita Angileri, Giuseppe Oddo e Giovanni Tantaro.

I lavori, presieduti dal segretario generale UIL Trapani Tommaso Macaddino, sono stati l’occasione per un’analisi profonda dei comparti agroalimentare e ittico, definendo le linee guida per il prossimo mandato sindacale in un territorio che chiede risposte concrete per affrontare le sfide del mercato globale e del cambiamento climatico.

Nel suo intervento programmatico, Leonardo Falco ha tracciato la rotta per il futuro del settore nella provincia: “Dal Congresso di oggi lanciamo un messaggio chiaro: l'agroalimentare trapanese non deve più solo resistere, deve guidare il cambiamento. Il nostro futuro poggia su tre pilastri fondamentali. Il primo riguarda dignità e legalità: non esiste eccellenza senza il rispetto dei contratti. Il secondo è relativo alle infrastrutture idriche: è il momento di passare dall'emergenza alla strategia; senza una rete irrigua moderna e invasi efficienti, condanniamo le nostre eccellenze, dal vino all’olio, alla marginalità. Infine, Innovazione 4.0. dobbiamo aiutare i giovani a restare, trasformando il lavoro nei campi in un’attività tecnologica, sostenibile e redditizia”.

Al dibattito ha contribuito, tra gli altri, segretario generale Uila Sicilia Nino Marino: “La conferma di Falco e della sua squadra è il riconoscimento di un lavoro costante sul territorio. La Sicilia ha bisogno di una Uila forte per contrattare investimenti strutturali e garantire che la transizione ecologica non diventi un costo per i lavoratori, ma un’opportunità di crescita professionale e salariale”.

 

Le conclusioni sono state affidate a Gabriele De Gasperis, Segretario Nazionale Uila, che ha sottolineato: “Il congresso di Trapani dimostra come il sindacato sia il vero collante tra le comunità e le sfide dello sviluppo. A livello nazionale, continueremo a batterci affinché le istanze emerse oggi — dalla gestione delle risorse idriche alla lotta allo sfruttamento — restino prioritarie nell'agenda politica. Il lavoro nell'agroalimentare è il motore del Paese e merita tutele moderne.”
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









