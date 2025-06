Finanza agevolata per il settore turistico in Sicilia

23/06/2025 09:00:00

La Regione stanzia 135 milioni per ampliare e riqualificare l’offerta turistica ricettiva siciliana, mentre il Ministero del Turismo prepara un bando da 110 milioni per favorire innovazione, sostenibilità e digitalizzazione del settore.



Dopo il via libera dalla Giunta regionale alle modifiche della base giuridica del bando destinato all’ampliamento delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, si attende per fine mese la pubblicazione dell’Avviso che disciplinerà, oltre le modalità di assegnazione dei 135.000.000 stanziati, l’accesso alla piattaforma per l’invio delle domande di agevolazioni.

L’obiettivo della regione è potenziare la qualità dell’accoglienza e rendere più competitiva l’offerta turistica dell’Isola.

Tra i beneficiari figurano:

- Alberghi

- Villaggi turistici

- Ostelli

- Rifugi di montagna

- Affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed &breakfast, residence

- Campeggi

- Aree attrezzate per veicoli ricreazionali



Il bando è finalizzato a interventi di ristrutturazione, ampliamento o riattivazione di strutture esistenti. Sono altresì ammissibili progetti finalizzati alla realizzazione di nuove attività, purché attuati mediante il recupero o la riconversione di edifici già presenti sul territorio. Il contributo a fondo perduto varierà da un minimo di 50 mila euro fino a un massimo di 3,5 milioni per ciascuna domanda. La selezione avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria, con due distinti regimi di aiuto: “de minimis” e “in esenzione”, ciascuno con le proprie soglie di finanziamento. Tra i criteri di valutazione anche la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione degli interventi. Avranno un punteggio aggiuntivo le progettualità nelle aree rurali, nelle isole minori e nelle aree a marginalità ricettiva.



Inoltre si attende l’uscita di un bando da parte del Ministero del Turismo che stanzierà 110 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture esistenti. Questa misura rientra nell’ambito dei “contratti di sviluppo” e prevede uno stanziamento a favore di investimenti privati finalizzati al potenziamento del settore turistico italiano. Le risorse saranno impiegate per favorire la distribuzione più uniforme dei flussi turistici durante l’anno, promuovere la digitalizzazione del comparto, rafforzare le filiere del turismo e sostenere il miglioramento energetico delle strutture. L’iniziativa incentiva inoltre progetti che rispettino i principi ambientali, sociali e di governance (ESG), con un focus particolare sul turismo green.



Tra i beneficiari figurano:

– alberghi e altre strutture ricettive;

– ristoranti e attività di somministrazione;

– case vacanza e alloggi per locazioni brevi;

– campeggi e villaggi turistici;

– stabilimenti balneari;

– centri termali;

– porti turistici (marina resort);

– parchi tematici e di divertimento;

– organizzatori di eventi, congressi e fiere.

I progetti devono prevedere investimenti compresi tra 1 e 15 milioni di euro. Il finanziamento potrà coprire fino al 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 4,5 milioni di euro per iniziativa. In Sicilia le micro e piccole imprese possono arrivare alla copertura dell’80% dell’investimento.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)