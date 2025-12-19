Sezioni
19/12/2025 08:00:00

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica, arte e Ottoni Animati in concerto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto-450.jpg

Mazara del Vallo si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica, dello shopping e dell’intrattenimento. Venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 18.30, il cuore della città ospiterà la Notte Bianca T-ROC.
Lungo Corso Umberto I e Piazza Mokarta, cittadini e visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica fatta di negozi aperti fino a tarda sera, musica live, arte urbana, spettacoli diffusi e attività dedicate anche ai più piccoli. Un percorso animato che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Protagonista d’eccezione della serata sarà Nuovo Volkswagen T-Roc, il SUV compatto che unisce stile, tecnologia e performance. Durante l’evento sarà possibile scoprire da vicino il modello, esplorarne gli interni e ricevere informazioni direttamente dal team presente, in un contesto informale e coinvolgente.
Il momento clou della Notte Bianca T-ROC è atteso per le ore 23.00, con il concerto degli Ottoni Animati, pronti a coinvolgere il pubblico con la loro energia e il loro sound travolgente.

Tantissimi i negozi aderenti all’iniziativa, che resteranno aperti fino alle ore 22.30. L’elenco completo delle attività partecipanti è disponibile al link che segue: https://www.essepiauto.it/promozioni/altro/notte-bianca-t-roc/
La Notte Bianca T-ROC si conferma così un appuntamento imperdibile per vivere Mazara del Vallo in una veste nuova, dinamica e luminosa: una notte di colori, musica e divertimento per tutta la famiglia.

L’ingresso è libero. 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









