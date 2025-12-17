Sezioni
17/12/2025 11:15:00

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai Protagonisti del Mare di Costa Crociere

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per i Mille Viaggi, agenzia di viaggi con sede a Marsala, che conquista per la quarta volta consecutiva il premio Migliore agenzia viaggi sud Italia ai Protagonisti del Mare, l’evento ufficiale organizzato da Costa Crociere e riservato alle agenzie che si distinguono a livello nazionale per risultati e performance di fatturato.

Giunta alla sua 30esima edizione i Protagonisti del Mare rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del settore turistico italiano, coinvolgendo le migliori agenzie di viaggio di tutta Italia selezionate in base ai risultati raggiunti nel corso dell’anno. Anche in questa edizione, tra le realtà premiate, i Mille Viaggi si sono confermati protagonisti assoluti, centrando un vero e proprio poker di successi consecutivi.

L’evento si è svolto a bordo di Costa Smeralda, partita da Savona e proseguita fino a Barcellona, dove la nave ha effettuato una sosta. Proprio nella serata di sabato, 13 Dicembre 2025,si è tenuta la cerimonia di premiazione, durante la quale I Mille Viaggi hanno ricevuto il riconoscimento per il quarto anno consecutivo.

Un traguardo che premia il lavoro costante dell’agenzia marsalese, la fiducia dei clienti e la capacità di mantenere elevati standard di qualità e risultati nel tempo. La quarta vittoria consecutiva conferma I Mille Viaggi come una delle eccellenze del turismo italiano e un punto di riferimento nel panorama nazionale delle agenzie di viaggio.

A commentare il traguardo raggiunto è la titolare Giovanna Amato che ha voluto condividere il premio con il proprio team e con i clienti:
"Questo riconoscimento è il frutto del lavoro quotidiano di tutto lo staff, che ringrazio sinceramente per l’impegno e la professionalità dimostrati. Un grazie speciale va anche ai nostri clienti, che continuano a sceglierci e a darci fiducia: senza di loro, questo obiettivo non sarebbe stato possibile ".

 

Per ulteriori informazioni, visita la nostra pagina Facebook.

I Mille Viaggi - Contrada Strasatti 178, Marsala - 0923 962938/320.6884238 - booking@imilleviaggi.it

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









