Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

16/12/2025 11:25:00

Cinque serate, un palco, una selezione di vini speciali e la musica che accompagna le feste fino a gennaio.

A Marsala prende forma il Colomba Bianca Xmas Festival, rassegna che unisce music, wine & food, promossa da Colomba Bianca in collaborazione con il Centrale Music Hall.

Dal 21 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026, il Centrale Music Hall diventa il luogo d’incontro per chi ama il jazz e l’enogastronomia, con un calendario che attraversa il Natale e accompagna il pubblico oltre Capodanno.

Cinque appuntamenti, ciascuno con un artista diverso e con una selezione dedicata di vini Colomba Bianca e proposte food.

La formula prevede: ingresso dalle 19.30, inizio dei concerti alle 20.30, atmosfera raccolta e una proposta musicale che spazia dal jazz allo swing, dal gospel alle contaminazioni pop.



Il festival si apre il 21 dicembre con Merry Christmas & Happy New Swing, concerto natalizio jazz e swing con Mauro Carpi. Il 28 dicembre è la volta del Sound & Voices Gospel Choir, otto voci femminili in armonia.

Il nuovo anno si apre il 4 gennaio con il Michele Pantaleo Trijazz, trio che attraversa classici e contemporaneo. L’11 gennaio saliranno sul palco gli Hulabop Live, tre voci femminili tra jazz e pop. Chiusura il 19 gennaio con Charlie Chaplin Modern Times, progetto in cui Gino De Vita reinventa dal vivo la colonna sonora del celebre film di Chaplin.

Il biglietto unico, al costo di 15 euro, comprende ingresso, degustazione dei vini Colomba Bianca e food.

L’ingresso è consentito solo su prenotazione.



Info e prenotazioni: +39 328 7181799 - 0923 1873655 - www.colombabianca.com



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



