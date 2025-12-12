Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
12/12/2025 09:00:00

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi concerti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti-450.jpg

Il Cine Teatro Don Bosco chiude il 2025 con una programmazione che punta in alto e trasforma il periodo natalizio in un percorso tra cinema spettacolare e musica dal vivo. Dalla première di uno dei film più attesi dell’anno a tre appuntamenti musicali di forte richiamo, il Don Bosco si conferma uno dei poli culturali più vivi della città.


Il primo grande evento è Avatar 3 – Fuoco e Cenere, attesissimo capitolo della saga di James Cameron, in sala da martedì 17 dicembre. Effetti speciali all’avanguardia e una narrazione epica tornano a illuminare lo schermo, offrendo al pubblico marsalese un’esperienza paragonabile alle grandi arene del cinema internazionale.


La rassegna musicale prende il via il 20 dicembre alle 21.30 con Christmas Gospel & Musical Theatre Show: le voci dei Sound Voices e gli allievi della Nomea School Musical porteranno in scena un intreccio di gospel e musical, in un concerto che unisce energia, spiritualità e atmosfera natalizia.


Il 29 dicembre alle 21.00 sarà invece il turno dell’omaggio a Pino Daniele con Allerìa, il tributo del Marsala Art Center dedicato alle canzoni e all’eredità artistica del grande musicista napoletano, tra blues, poesia e Mediterraneo.


Il cartellone si chiude il 4 gennaio 2026 alle 18.00 con V canto Massimo, lo spettacolo con cui Pietro Rallo celebra la carriera multiforme di Massimo Ranieri, ripercorrendo i brani che hanno reso iconica la sua voce nel panorama italiano.
 

Biglietti e prenotazioni sono già disponibili online su www.cineteatro-donbosco.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...