Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi concerti

Il Cine Teatro Don Bosco chiude il 2025 con una programmazione che punta in alto e trasforma il periodo natalizio in un percorso tra cinema spettacolare e musica dal vivo. Dalla première di uno dei film più attesi dell’anno a tre appuntamenti musicali di forte richiamo, il Don Bosco si conferma uno dei poli culturali più vivi della città.



Il primo grande evento è Avatar 3 – Fuoco e Cenere, attesissimo capitolo della saga di James Cameron, in sala da martedì 17 dicembre. Effetti speciali all’avanguardia e una narrazione epica tornano a illuminare lo schermo, offrendo al pubblico marsalese un’esperienza paragonabile alle grandi arene del cinema internazionale.



La rassegna musicale prende il via il 20 dicembre alle 21.30 con Christmas Gospel & Musical Theatre Show: le voci dei Sound Voices e gli allievi della Nomea School Musical porteranno in scena un intreccio di gospel e musical, in un concerto che unisce energia, spiritualità e atmosfera natalizia.



Il 29 dicembre alle 21.00 sarà invece il turno dell’omaggio a Pino Daniele con Allerìa, il tributo del Marsala Art Center dedicato alle canzoni e all’eredità artistica del grande musicista napoletano, tra blues, poesia e Mediterraneo.



Il cartellone si chiude il 4 gennaio 2026 alle 18.00 con V canto Massimo, lo spettacolo con cui Pietro Rallo celebra la carriera multiforme di Massimo Ranieri, ripercorrendo i brani che hanno reso iconica la sua voce nel panorama italiano.



Biglietti e prenotazioni sono già disponibili online su www.cineteatro-donbosco.it



