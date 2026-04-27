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27/04/2026 17:00:00

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri Marsala  

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

La Società Canottieri Marsala inaugura la stagione agonistica 2026 nel migliore dei modi. Il 26 aprile, sulle acque di Nicoletti (EN), i nostri atleti hanno preso parte al Campionato Regionale Sicilia di Canoa Kayak, conquistando importanti piazzamenti sul podio in più categorie sotto la guida del preparatore Francesco Prisma.


Nella categoria Allievi B Maschile, Alessio Prisma (K1) si è messo in luce con una doppia prestazione: secondo posto nei 2000m e terzo posto nei 200m. Salgono sul podio anche Marco Di Girolamo e Pietro Caradonna, che nel K2 sui 200m hanno conquistato un ottimo terzo posto.


In campo femminile, nella categoria Allieve B, si è distinta Giulia Serrentino (K1), capace di conquistare il secondo posto sia nei 2000m che nei 200m: una doppietta di assoluto valore.

Nella categoria Master G Maschile, Guardino Salvino (K1 – 5000m) completa il bottino con un secondo posto di grande sostanza.


Risultati che premiano il lavoro svolto durante la preparazione invernale e che proiettano la squadra con fiducia verso il resto della stagione.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



Native | 25/04/2026
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