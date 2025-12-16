Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
16/12/2025 12:27:00

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud Italia al Global Summit 26

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26-450.jpg

Orgoglio tutto Castelvetranese Una notte magica in navigazione tra Marsiglia e Barcellona.

Ancora una volta l’impegno, la professionalità e i risultati premiano l’agenzia di viaggi Citypass travel. In occasione dell’edizione Protagonisti del Mare Global Summit 26, Costa Crociere ha conferito all’agenzia il riconoscimento di prima agenzia per vendite individuali nel Sud Italia, uno dei premi più importanti e ambiti della compagnia.

Non si tratta di un risultato isolato, ma di una conferma. Il premio rappresenta infatti l’ennesimo attestato di stima da parte di Costa Crociere nei confronti di una realtà che, nel tempo, ha saputo distinguersi con continuità per performance di vendita, qualità del servizio e profonda conoscenza del prodotto crocieristico.

Protagonisti del Mare è l’evento annuale con cui Costa Crociere celebra le migliori agenzie partner a livello nazionale, valorizzando quelle che si affermano come veri punti di riferimento sul territorio. In questo contesto, la nuova vittoria di Citypass travel assume un significato ancora più rilevante, soprattutto in un mercato competitivo come quello del Sud Italia.

«Ricevere ancora una volta questo premio è motivo di grande orgoglio», dichiara Giacomo Bua. «È la dimostrazione che la costanza, la passione e l’attenzione verso il cliente vengono riconosciute nel tempo. Un risultato che condividiamo con tutto il nostro team e con i clienti che continuano a sceglierci».

Con questo nuovo traguardo, Citypass travel consolida ulteriormente il proprio ruolo di eccellenza nel panorama turistico meridionale, confermandosi protagonista del mercato crocieristico e partner di riferimento di Costa Crociere. 

Per informazioni sull'agenzia, è possibile contattarli allo 0924 905755/393 5120861, seguirli sulla pagina Facebook o visitare il sito internet

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...