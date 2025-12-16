Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud Italia al Global Summit 26

16/12/2025 12:27:00

Orgoglio tutto Castelvetranese Una notte magica in navigazione tra Marsiglia e Barcellona.

Ancora una volta l’impegno, la professionalità e i risultati premiano l’agenzia di viaggi Citypass travel. In occasione dell’edizione Protagonisti del Mare Global Summit 26, Costa Crociere ha conferito all’agenzia il riconoscimento di prima agenzia per vendite individuali nel Sud Italia, uno dei premi più importanti e ambiti della compagnia.

Non si tratta di un risultato isolato, ma di una conferma. Il premio rappresenta infatti l’ennesimo attestato di stima da parte di Costa Crociere nei confronti di una realtà che, nel tempo, ha saputo distinguersi con continuità per performance di vendita, qualità del servizio e profonda conoscenza del prodotto crocieristico.

Protagonisti del Mare è l’evento annuale con cui Costa Crociere celebra le migliori agenzie partner a livello nazionale, valorizzando quelle che si affermano come veri punti di riferimento sul territorio. In questo contesto, la nuova vittoria di Citypass travel assume un significato ancora più rilevante, soprattutto in un mercato competitivo come quello del Sud Italia.

«Ricevere ancora una volta questo premio è motivo di grande orgoglio», dichiara Giacomo Bua. «È la dimostrazione che la costanza, la passione e l’attenzione verso il cliente vengono riconosciute nel tempo. Un risultato che condividiamo con tutto il nostro team e con i clienti che continuano a sceglierci».

Con questo nuovo traguardo, Citypass travel consolida ulteriormente il proprio ruolo di eccellenza nel panorama turistico meridionale, confermandosi protagonista del mercato crocieristico e partner di riferimento di Costa Crociere.

Per informazioni sull'agenzia, è possibile contattarli allo 0924 905755/393 5120861, seguirli sulla pagina Facebook o visitare il sito internet.

