Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso Pascoli

12/12/2025 09:30:00

Sono stati ultimati gli interventi di adeguamento funzionale della palestra del plesso “Pascoli”, appartenente all’Istituto Comprensivo “Garibaldi – Pipitone” di Marsala. I lavori rientrano nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027, Priorità 0005 “Una Sicilia più inclusiva”, Obiettivo Specifico RSO4.2, dedicato al miglioramento dell’accesso a spazi scolastici di qualità.



La scuola aveva partecipato all’Avviso per la selezione degli interventi destinati alla riqualificazione di ambienti comuni – tra cui mense, palestre e laboratori – con l’obiettivo di favorire la permanenza degli studenti nei percorsi formativi, contrastare l’abbandono scolastico e garantire una maggiore accessibilità degli spazi. Dopo aver ottenuto il nulla osta dal Comune di Marsala, è stata presentata la richiesta di finanziamento per la palestra del Pascoli, che mostrava la necessità di un intervento straordinario di adeguamento.

Il progetto, finanziato con 125 mila euro, ha permesso di realizzare una serie di opere: sostituzione della pavimentazione, rifacimento dei servizi igienici, interventi su infissi e illuminazione, installazione di nuove pompe di calore e acquisto di materiale per le attività motorie. L’obiettivo era rendere lo spazio più funzionale e sicuro, anche in un’ottica di contrasto alla dispersione scolastica .

Il ruolo di Rup è stato ricoperto dalla dirigente scolastica Maria Parrinello, che tramite trattativa su MePA ha individuato l’ingegnere Francesco Crinelli come progettista e l’impresa di Massimo Busetta per l’esecuzione dei lavori. Crinelli ha redatto il progetto esecutivo, mentre l’impresa ha portato a termine le opere con rapidità e attenzione ai dettagli .

La dirigente Parrinello ha espresso soddisfazione per l’intervento completato, ringraziando la Regione Siciliana per l’opportunità data anche agli istituti scolastici – oltre agli enti locali – di accedere ai finanziamenti. Un sostegno che consente agli alunni della primaria di disporre oggi di una palestra rinnovata, sicura e pienamente attrezzata. Parole di apprezzamento anche per l’ingegnere Crinelli e per l’impresa Busetta, per avere rispettato esigenze e tempi previsti.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



