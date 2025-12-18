Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia di Trapani

18/12/2025 12:59:00

Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si prepara ad accogliere un innovativo Polo Integrato di Assistenza, destinato a diventare punto di riferimento per tutta la provincia di Trapani.

Il progetto nasce dalla sinergia tra SG Healthcare, concessionaria del marchio Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo - Hotel Geriatrico, con l’obiettivo di offrire un ventaglio completo di servizi: assistenza domiciliare qualificata, formula hotel geriatrico e soluzioni residenziali di alto livello. La Direzione Generale di “Sempre Insieme” è affidata al Dott. Gianluca Spanó, che guiderà il nuovo polo seguendo il modello organizzativo dei migliori centri del Nord Italia, puntando su efficienza operativa, standard qualitativi elevati e personale altamente specializzato. Il progetto prevede l’introduzione di laboratori avanzati di stimolazione cognitiva e attività ricreative, sviluppati in collaborazione con i migliori neurologi del territorio, per garantire percorsi personalizzati e scientificamente validati.

A supporto del progetto, sono previsti inoltre importanti contributi da professionisti e strutture d’eccellenza provenienti dal Nord Italia, che affiancheranno il team locale del progetto sempre insieme per consolidare un modello organizzativo di assoluta avanguardia. Il nuovo Polo Integrato si pone un obiettivo chiaro: offrire al territorio il miglior servizio possibile – domiciliare, hotel geriatrico e residenziale – garantendo qualità, sicurezza e innovazione per le famiglie e per gli utenti più fragili. Il Dott. Gianluca Spanó dichiara: "Tengo a ringraziare una persona su tutte: Nicola Lanza, che ha creduto in me fin dall’inizio e ha sostenuto con convinzione la visione che oggi prende forma in questo progetto innovativo. La sua fiducia è stata fondamentale per trasformare un’idea ambiziosa in una realtà concreta al servizio del territorio".

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



