Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native
18/12/2025 10:00:00

BIOGENA SPORTS e gli integratori alimentari in Italia per gli sportivi: i benefici che gli atleti desiderano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/biogena-sports-e-gli-integratori-alimentari-in-italia-per-gli-sportivi-i-benefici-che-gli-atleti-desiderano-450.jpg

BIOGENA, azienda austriaca specializzata in micronutrizione scientifica, conosciuta per la qualità premium dei suoi prodotti e per l'approccio rigorosamente basato su ricerca, purezza e trasparenza. La filosofia BIOGENA ruota attorno a formulazioni pulite, elevate biodisponibilità e un approccio responsabile alla salute. È in questo scenario d’eccellenza che nasce BIOGENA SPORTS, la linea dedicata agli sportivi di ogni livello.

Integratori alimentari in Italia per gli sportivi: perché BIOGENA SPORTS sta rivoluzionando il settore

Quando si parla di integratori alimentari in Italia per gli sportivi, il mercato è vasto, spesso non specializzato, pieno di prodotti che promettono performance. BIOGENA SPORTS si distingue proprio perché ribalta completamente questa tendenza, portando principi scientifici e trasparenza assoluta anche nel mondo dello sport agonistico e amatoriale.

La linea SPORTS nasce per rispondere alle reali esigenze degli atleti, non per seguire mode del momento. Il brand è pensato sia per chi pratica attività fisica occasionalmente, sia per chi vive lo sport in modo professionale. L’obiettivo è supportare energia, resistenza, recupero e concentrazione, con formule intelligenti, pulite e sviluppate con rigore scientifico.

Uno degli elementi più importanti della linea è il legame diretto con la ricerca: i prodotti sono formulati sulla base di studi, analisi di laboratorio e dati concreti provenienti dal mondo degli atleti. Non si tratta quindi di semplici supplementi, ma di strumenti pensati per migliorare il benessere e le performance in modo responsabile e personalizzato.

Per scoprire tutti i prodotti e le informazioni ufficiali, Biogena mette a disposizione una risorsa completa dedicata agli integratori per gli sportivi.

BIOGENA SPORTS: sicurezza, biodisponibilità e il valore della Cologne List

Uno dei punti più forti della linea BIOGENA SPORTS è la completa adesione ai criteri della Cologne List, uno dei più importanti registri internazionali che certificano prodotti testati contro il doping. Questo significa che gli integratori BIOGENA SPORTS vengono sottoposti a verifiche rigorose, garantendo ad atleti professionisti e non solo la massima sicurezza.

In un mondo in cui i rischi legati alla contaminazione da sostanze proibite sono reali e documentati, la presenza sulla Cologne List è un elemento che distingue i marchi seri da quelli improvvisati. Biogena, grazie ai suoi standard qualitativi altissimi, rende questo aspetto parte fondamentale della propria identità.

Altra caratteristica imprescindibile della linea è l’elevata biodisponibilità: non basta assumere nutrienti, bisogna renderli effettivamente utilizzabili dall’organismo. La ricerca BIOGENA lavora proprio in questa direzione, utilizzando forme attive e altamente assorbibili di vitamine, minerali e composti funzionali.

Tra i prodotti più rappresentativi della linea troviamo:

  • BIOGENA SPORTS - Essentials, pensato per offrire supporto quotidiano nelle principali funzioni metaboliche dell’atleta.
  • BIOGENA SPORTS - Creatina in stick, una forma pratica, pura e facilmente assimilabile, ideale per aumentare forza e performance durante attività ad alta intensità.
  • BIOGENA SPORTS - Performance, uno dei prodotti più innovativi della gamma. È stato sviluppato insieme a Marcel Hirscher, leggenda dello sci alpino, sulla base delle esigenze reali degli atleti e di specifiche analisi di laboratorio.

Questo approccio collaborativo tra scienza e sport professionale rende la linea Sports un punto di riferimento per chi cerca integratori realmente efficaci, sicuri e costruiti su dati concreti.

BIOGENA SPORTS e il futuro degli integratori per gli atleti: qualità, ricerca e risultati concreti

La partnership tra BIOGENA e atleti professionisti come Marcel Hirscher riflette perfettamente la mission dell'azienda: unire innovazione, esperienza sul campo e scienza per creare prodotti realmente utili, non semplici soluzioni commerciali.

La linea SPORTS è stata progettata per accompagnare l’atleta nei tre momenti fondamentali:

  • Preparazione: migliorare livelli energetici, concentrazione e resistenza.
  • Performance: supportare sforzo, forza e gestione dello stress ossidativo.
  • Recupero: facilitare rigenerazione muscolare e recupero funzionale.

Con il consumatore moderno sempre più attento alla trasparenza e alla sostenibilità, Biogena si posiziona come uno dei riferimenti più solidi nel panorama degli integratori sportivi premium. Grazie alla qualità certificata, alle formulazioni pulite e alla ricerca scientifica costante, gli atleti possono contare su soluzioni affidabili e sicure.









Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 