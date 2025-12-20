Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione dei trasporti

20/12/2025 10:00:00

Un approfondimento pubblicato da Forbes Italia accende i riflettori su una tecnologia sviluppata in Italia che ambisce a ridefinire gli standard di sanificazione nei sistemi di trasporto pubblici e privati. Al centro dell’attenzione c’è VDS – Vehicle Disinfection System, il sistema ideato dalla startup Ofiuco M19, fondata e guidata da Davide Bellitteri, co-fondatore e amministratore unico dell’azienda, pensato per rendere l’igiene dei veicoli un elemento strutturale, automatizzato e certificato.



La sicurezza sanitaria è ormai una priorità trasversale, soprattutto nei contesti ad alta rotazione come autobus, ambulanze, flotte logistiche, mezzi a noleggio e veicoli condivisi. Ambienti chiusi, utilizzo intensivo e frequenti cambi di passeggeri rendono questi spazi particolarmente esposti alla permanenza di virus e batteri, mentre le soluzioni oggi più diffuse restano spesso manuali, lente e difficilmente standardizzabili.

Da questa criticità nasce VDS – Vehicle Disinfection System, un sistema che non si limita alla disinfezione occasionale, ma introduce un modello integrato di sanificazione. La tecnologia combina luce UV, ozonizzazione e nebulizzazione controllata, coordinate da una centralina intelligente dotata di sensori di sicurezza e gestione da remoto. Con un unico comando è possibile sanificare aria e superfici dell’abitacolo, raggiungendo livelli di efficacia superiori a quelli ottenibili con interventi tradizionali.



Il primo prototipo è stato sviluppato e ingegnerizzato a Torino e ha superato test scientifici indipendenti che hanno dimostrato una riduzione della carica microbica superiore al 90 per cento. Il sistema è coperto da brevetto, rispetta le normative sanitarie europee ed è supportato da un protocollo con la Fondazione Italiana Biologi, che ne rafforza la validazione scientifica e l’affidabilità in contesti ad alto rischio.



Alla base del progetto c’è un network internazionale di competenze che coinvolge scienziati, ingegneri, manager ed esperti provenienti dai settori automotive, sanità, difesa, ricerca e policy istituzionale. Un asset che consente a Vehicle Disinfection System di proporsi come infrastruttura strategica per la sanificazione sistemica dei veicoli su scala globale.

Il valore del progetto è stato riconosciuto anche a livello istituzionale, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Marsala e della Camera di Commercio di Trapani. VDS è stata selezionata tra le startup di eccellenza a Seafuture La Spezia e presentata alla IAA Transportation di Hannover, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla mobilità.



Più recentemente, la tecnologia è stata portata all’attenzione della FAO, nell’ambito della sicurezza igienica delle filiere logistiche e del trasporto marittimo, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha avviato un confronto tecnico sulle possibili applicazioni nei trasporti pubblici su gomma e su rotaia.



L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare la sanificazione da pratica accessoria a standard nativo della mobilità del futuro. Un percorso che parte dall’Italia, ma guarda all’Europa e ai mercati internazionali, in un contesto in cui innovazione, sostenibilità e sicurezza sanitaria sono sempre più inseparabili.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



