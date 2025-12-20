Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
20/12/2025 10:00:00

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione dei trasporti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti-450.jpg

Un approfondimento pubblicato da Forbes Italia accende i riflettori su una tecnologia sviluppata in Italia che ambisce a ridefinire gli standard di sanificazione nei sistemi di trasporto pubblici e privati. Al centro dell’attenzione c’è VDS – Vehicle Disinfection System, il sistema ideato dalla startup Ofiuco M19, fondata e guidata da Davide Bellitteri, co-fondatore e amministratore unico dell’azienda, pensato per rendere l’igiene dei veicoli un elemento strutturale, automatizzato e certificato.

La sicurezza sanitaria è ormai una priorità trasversale, soprattutto nei contesti ad alta rotazione come autobus, ambulanze, flotte logistiche, mezzi a noleggio e veicoli condivisi. Ambienti chiusi, utilizzo intensivo e frequenti cambi di passeggeri rendono questi spazi particolarmente esposti alla permanenza di virus e batteri, mentre le soluzioni oggi più diffuse restano spesso manuali, lente e difficilmente standardizzabili.

Da questa criticità nasce VDS – Vehicle Disinfection System, un sistema che non si limita alla disinfezione occasionale, ma introduce un modello integrato di sanificazione. La tecnologia combina luce UV, ozonizzazione e nebulizzazione controllata, coordinate da una centralina intelligente dotata di sensori di sicurezza e gestione da remoto. Con un unico comando è possibile sanificare aria e superfici dell’abitacolo, raggiungendo livelli di efficacia superiori a quelli ottenibili con interventi tradizionali.

Il primo prototipo è stato sviluppato e ingegnerizzato a Torino e ha superato test scientifici indipendenti che hanno dimostrato una riduzione della carica microbica superiore al 90 per cento. Il sistema è coperto da brevetto, rispetta le normative sanitarie europee ed è supportato da un protocollo con la Fondazione Italiana Biologi, che ne rafforza la validazione scientifica e l’affidabilità in contesti ad alto rischio.

Alla base del progetto c’è un network internazionale di competenze che coinvolge scienziati, ingegneri, manager ed esperti provenienti dai settori automotive, sanità, difesa, ricerca e policy istituzionale. Un asset che consente a Vehicle Disinfection System di proporsi come infrastruttura strategica per la sanificazione sistemica dei veicoli su scala globale.

Il valore del progetto è stato riconosciuto anche a livello istituzionale, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Marsala e della Camera di Commercio di Trapani. VDS è stata selezionata tra le startup di eccellenza a Seafuture La Spezia e presentata alla IAA Transportation di Hannover, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla mobilità.

Più recentemente, la tecnologia è stata portata all’attenzione della FAO, nell’ambito della sicurezza igienica delle filiere logistiche e del trasporto marittimo, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha avviato un confronto tecnico sulle possibili applicazioni nei trasporti pubblici su gomma e su rotaia.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare la sanificazione da pratica accessoria a standard nativo della mobilità del futuro. Un percorso che parte dall’Italia, ma guarda all’Europa e ai mercati internazionali, in un contesto in cui innovazione, sostenibilità e sicurezza sanitaria sono sempre più inseparabili.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...