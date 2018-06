Giacomo Frazzitta aggredito a Castellammare del Golfo

28/06/2018 16:11:00

Brutta avventura per Giacomo Frazzitta. Il noto penalista marsalese, infatti, è anche assessore a Castellammare del Golfo della Giunta del Sindaco Rizzo, e ieri era a Castellammare per fare un giro degli uffici, quando è stato aggredito, cadendo rovinosamente a terra, da un dipendente comunale, che dopo ha avuto anche un malore. Frazzitta ha sporto querela.

Frazzita ha le deleghe alla Legalità, Sicurezza Pubblica e Viabilità, Protezione Civile, Informatizzazione, Sviluppo Economico ed Attività Produttive. Sitrovava negli uffici della polizia municipale con il comandante Enzo Ganci quando un impiegato gli si sarebbe scagliato contro. «Ero appena uscito dall’ufficio del comandante quando l’uomo ha preso alle spalle il braccio sinistro senza nessun motivo -afferma al Giornale di Sicilia l’assessore Giacomo Frazzitta-. All’improvviso nel cercare di calmarlo mi spingeva. Mi ha fatto cadere a terra e mi si sono rotti gli occhiali. Sono intervenute le persone che si trovavano con me. Sono dispiaciuto per lui poiché avevo già avuto contatti cordiali con questo impiegato che mi aveva anche rappresentato delle situazioni difficili che avevo compreso, manifestandogli il mio impegno in suo favore. Non capisco il perché di questo gesto violento ieri mattina. Tra l’altro non stavamo parlando della sua persona -afferma l’avvocato che, stavolta a difesa di se stesso, ha presentato una denuncia querela nei confronti dell’impiegato comunale-. Non riesco a comprendere cosa può aver suscitato la sua ira e sono davvero molto dispiaciuto per quanto accaduto».