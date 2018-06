A Favignana le bollette Tari sono arrivate adesso. L'opposizione: "Ritardo sospetto"

29/06/2018 22:05:00

Le bollette della Tari sono state consegnate in questi giorni nelle Egadi, in ampio ritardo rispetto agli altri Comuni. E sono bollette più salate. Un ritardo che fa storcere il naso e venire qualche dubbio ai consiglieri comunali di Forza Italia.

Il capogruppo Salvatore Braschi e i consiglieri Kim Ernandez, Antonino Lo Iacono e Maria Sinagra,reputano sospetta l'intempestività con cui sono giunti i plichi della Tassa sui rifiuti, cioè soltanto dopo le elezioni amministrative. Si chiedono in sostanza se fossero arrivate prima le cartelle ci sarebbe stato un esito diverso delle elezioni. Sarebbe stato confermato il sindaco Peppe Pagoto? I consiglieri forzisti quindi chiedono spiegazioni all'amministrazione sui ritardi nell'arrivo delle cartelle Tari. Inoltre chiedono “di verificare ed accertare le responsabilità dell'invio in ritardo degli avvisi di pagamento” e “ove fosse acclarata una responsabilità della ditta incaricata“ se non sia il caso di “revocare in autotutela l'incarico affidato”.