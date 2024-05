15/05/2024 17:00:00

L'MPA torna a sollecitare l'amministrazione comunale di Marsala sulla questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche in spiaggia. La responsabile dei servizi sociali, Rossella De Vita, denuncia la persistente mancanza di accessibilità per le persone con diverse abilità motorie.

"L'MPA ha da sempre sollecitato l'amministrazione comunale riguardo all'importanza dell'abbattimento delle barriere architettoniche per la fruizione del mare a persone con diverse abilità motorie", sottolinea De Vita. "Purtroppo, nonostante la priorità di questa tematica, ancora oggi i diversamente abili si trovano ad affrontare difficoltà che rendono le spiagge totalmente inaccessibili.

"Passerelle danneggiate che non arrivano fin alla battigia, non sono presenti sedie job che permettono di scendere in mare, non vi sono aree apposite che gli concedano i giusti servizi. L’MPA continuerà, ancora una volta, a prodigarsi affinché vengano risolti tali disagi. Attendiamo risposta da parte dell’amministrazione - conclude la De Vita - riguardo alle soluzioni per tali situazioni sfavorevoli ai danni delle categorie più deboli".